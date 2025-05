Yolanda Díaz evita identificarse solo con Podemos y busca ampliar alianzas electorales

En los corrillos de Unidas Podemos (UP) que se formaban antes del parón veraniego había un runrún molesto —sobre todo para el partido morado— y en el que intentaban abundar lo menos posible, pese a su evidencia. Hace tres meses y medio que ... Pablo Iglesias lo dejó todo y presentó a Yolanda Díaz como su sucesora y próxima candidata de la marca electoral a presidir el Gobierno de España. Así fue como la empujó a un tobogán directo a las elecciones generales de 2023 . Sin embargo, ella sigue a día de hoy sin confirmar si dará este paso o no. Lo que no sienta bien en algunos círculos de Podemos.

Díaz admitió en más de una ocasión que cuando el exvicepresidente se lo propuso quedó «sorprendida», y desde entonces ha esquivado dar una respuesta concluyente. Todo depende de las fuerzas políticas que sea capaz de adherir. La vicepresidenta quiere impulsar un espacio político «desde afuera» , que trascienda a Podemos y Unidas Podemos, y al que puedan unirse plataformas como Más País, partido de Íñigo Errejón , Equo o Compromís... En sus últimas intervenciones públicas, preguntada por su posible candidatura, se centró en presentar la idea de ese proyecto más amplio. «Estamos trabajando para ensanchar el espacio político », dijo en julio en TVE; tiene que ser «absolutamente abierto y sin fronteras». Y profundizaba: «Somos un montón de gentes que desde espectros diferentes queremos caminar en una dirección». Otras veces, la vicepresidenta matizaba que hay que «abrir puertas y ventanas». Y en la Semana Negra de Gijón, ese mismo mes, señaló que para «dar esperanza e ilusión a la gente» hay que «ensanchar la democracia sin etiquetas» . Ella sigue sin comprometerse como primer espada electoral. Pero está absolutamente convencida de que hay que expandir el universo de Unidas Podemos, reventar sus costuras y reconquistar cimas. Fuentes de su entorno aseguran que ningún complejo o vieja rivalidad puede frenar esta hoja de ruta , porque cree que la refundación del espacio es obligación en las fuerzas de izquierdas. «En 2023 todos tenemos que, democráticamente, derrotar al partido del odio», señaló en ese sentido en Gijón, una referencia a Vox, dado que las encuestas les auguran mayoría con el PP . El radar de la vicepresidenta El camino hacia la reconstrucción del espacio se asienta sobre las relaciones con el resto de actores de la izquierda. Una tarea que se complicaba con Iglesias, debido a que las luchas de poder que protagonizó en el pasado intoxicaban y viciaban cualquier intento (como ocurrió cuando le ofreció a Mónica García y Más Madrid unirse a su candidatura en la Comunidad de Madrid). Independientemente de esto, una de las primeras frases que colocó Díaz como líder de Unidas Podemos fue que evitaría este tipo de batallas. En su radar hay nombres clave que pueden ayudarla en su plan de refundación. La vicepresidenta tiene muy buena relación con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , y desde que es líder de UP se han visto en más de una ocasión. A pesar de que los comunes ya forman parte de la marca electoral, se estudia la posibilidad de que Colau presente su candidatura nacional al Congreso de los Diputados. Un perfil con experiencia y simpatía como ella en las próximas elecciones serviría de dinamizador para avanzar hacia esas nuevas alianzas. «Cuando sumamos y unimos desde las diferencias, es una apuesta ganadora e ilusiona a la gente» Díaz también tenía previsto reunirse en julio con la líder de Compromís y vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra , pero el terremoto de la remodelación del Gobierno retrasó el encuentro a después de vernao. Una buena relación con Compromís, socio electoral de Más País, servirá para tender puentes con Errejón , cofundador de Podemos que rompió con la formación radicalmente en 2019. No obstante, lo más complicado es esa hipotética alianza con Errejón. Por lo que Díaz está dispuesta a configurar una plataforma electoral entre «muchos espacios diferentes» y por encima de Podemos. Así lo planteó a finales de julio en la Ser: «Cuando sumamos y unimos desde las diferencias, es una apuesta ganadora e ilusiona a la gente». UP no tiene otra opción con suficiente peso político que no sea ella. Ione Belarra , líder de Podemos, e Irene Montero , número dos, ambas ministras, no gozan de tanto atractivo entre el electorado de izquierdas y además se asocian a la figura de Iglesias. Belarra aseguró en el 'Huffington post' que «la apuesta» del espacio morado es la vicepresidenta. Lo mismo que Iglesias y el portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique , entre otros. Indicadores que la animan Hay otro factor fundamental por el que Díaz es la persona elegida para la próxima batalla electoral: es la dirigente mejor valorada del Gobierno de coalición. Según el barómetro del CIS de julio —y aunque todos suspenden—, Díaz está valorada con un 4,7, por encima incluso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (4,3). Eso sí, Sánchez sigue siendo el favorito de los encuestados para gobernar con el 22 por ciento, frente al 10,5 de Pablo Casado , líder del PP. Ahí les sigue la vicepresidenta y líder de UP con el 9,5. Díaz también tiene mejor nota media que el exvicepresidente Iglesias en la valoración que hacen los votantes de la izquierda por partidos, sobre todo respecto a los del PSOE y Más País. Y además mejora entre los de UP. Solo hay que comparar los datos cruzados del CIS de febrero, cuando Iglesias estaba aún en el Gobierno, con los del barómetro de julio. El exlíder de Podemos tenía una media de 6,1 entre sus votantes y Díaz cifró en julio un 7,2 . Entre el electorado del PSOE, Iglesias dejó un 3,6; por su parte, Díaz, un 5,6. Lo mismo ocurre con los votantes de Errejón: un 4 de Iglesias frente a 5,6. Estos indicadores le sirven a la vicepresidenta segunda como base para trabajar con ciertas garantías en ese espacio «más abierto» y sin tanta influencia de Podemos, partido en el que ni siquiera milita. Esa búsqueda de la desvinculación sutil escuece un poco en la Ejecutiva morada. Sin embargo, fuentes de Podemos insistían antes de verano en los pasillos del Congreso en que eso no significa que haya «mal rollo» con la vicepresidenta segunda, todo lo contrario, dicen, y respetan que ella sea quien gestione sus tiempos para ser la «apuesta» en 2023. Pese a la muy buena relación de Díaz con Iglesias, su forma de entender la política y las relaciones entre partidos es distinta. En ella reinará la prudencia mientras su equipo se da los próximos años de margen para reconstruir el espacio alternativo a la izquierda del PSOE, hoy consumido y roto . Un hecho: ahora mismo Unidas Podemos está en sus peores números históricos y caen en picado en cada urna.

