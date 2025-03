Xavier Pericay: «Ciudadanos tiene un sector al que le cuesta entender la alianza con el PP»

Quince prestigiosos intelectuales de Cataluña firmaron en 2005 un manifiesto que puso la primera piedra de la construcción de Ciudadanos (Cs). Entre ellos estaba Xavier Pericay (Barcelona, 1956), que hace unos meses fue testigo directo, con asiento en el Comité Ejecutivo del partido , de la mayor crisis interna vivida por los liberales desde su implantación nacional. A principios de julio del pasado año dimitió de todos sus cargos y dijo adiós a la política. Un mes después empezó a escribir «¡Vamos?» (Sloper, 2020), que sale a la venta hoy.

Parece que proliferan los libros sobre la debacle de Ciudadanos.

Yo he escrito un libro de memorias, no un ensayo político. Entré en política en abril de 2015 y dejé mis cargos a principios de julio de 2019. Cuando ya había empezado el libro vino el 10 de noviembre. Que la cosa no iba bien yo ya lo sabía, pero lo que no preví es que ocurriera a ese nivel. Y todavía menos lo del 11, cuando Albert Rivera decidió dimitir y dejar la política. Este es un partido que hasta ahora no ha tenido otro presidente que él. Ha ejercido un hiperliderazgo, con una estructura que a mi modo de ver es inconveniente porque no ofrece contrapesos. Otro problema ha sido alejarnos de lo que era el espíritu fundacional. Cs nació con cierto espíritu transversal, que no era ni de centro-izquierda ni de centro-derecha, pero que era a la vez de centro-izquierda y de centro-derecha. Se planteó sobre todo con una idea muy clara: que era la de plantar cara al nacionalismo. Ese espíritu fundacional se fue olvidando en estos últimos meses y el objetivo se convirtió en superar al PP. Fue un error de estrategia en el que yo participé. Aunque participábamos poco. Las cosas se decidían en un nivel archirreducido de confianza del presidente.

«¡Vamos?» llega hoy a las librerías, y a finales de abril se publica el libro de Rivera, ¿qué espera?

Lo que nos pueda contar el protagonista de esos años, alguien que ha tenido en la política una importancia enorme, y que había levantado muchísimas expectativas que luego por desgracia no se han cubierto, es evidentemente interesante. Lo mío es mucho más modesto. Yo no me he codeado más que con los compañeros del Parlamento balear y con los que he conocido en el Comité Ejecutivo de Cs.

Después del 28-A, dice en su libro, se perseguía más un interés electoral que el general. ¿Sucede esto ahora con las coaliciones con el PP?

Hay un cálculo electoral, pero en todo caso se enmarca en el interés general. Se supone que esa coalición se hace para sacar mejores resultados en las tres comunidades. Si los resultados funcionan, el constitucionalismo, que forma parte del interés general, crece. El problema es que las encuestas están diciendo que en Cataluña la suma no te da un resultado mejor que yendo los partidos por separado. En el PP es posible que algún tipo de votante se pierda y se vaya a Vox ante una coalición con Cs, pero es que Cs es un partido que tiene un sector situado en el centro-izquierda al que le cuesta mucho entender esa alianza. Es posible que una serie de electores que podían votar a Cs, ante la tesitura de votar a un Cs coaligado con el PP, dejen de hacerlo. Esta es una propuesta vieja que viene del PP, el primero que empezó a utilizar ese concepto de España Suma.

Arrimadas dice que no es lo mismo Mejor Unidos que España Suma.

¿Qué significa? ¿Que hay independientes en las listas? Como argumento podría valer perfectamente para la propuesta del PP. Es una cierta salida por la tangente para no tener que admitir que la propuesta es la misma.

¿Habla mucho con Igea? Sus planteamientos coinciden con la plataforma Ciudadanos Eres Tú.

Yo no formo parte de la plataforma aunque participé en el acto de presentación en Barcelona. Si yo tuviera aspiración a seguir en política, formaría parte. Yo estoy en el partido, pero no voy a volver a la política de primera línea. Sigo afiliado más como cotizante que como militante.

Escribe de la marginación de la figura del intelectual.

Sí, el partido ha visto siempre con recelo esa figura del intelectual. Sobre todo en los últimos tiempos, eran frecuentes artículos en la prensa que decían que nos estábamos equivocando. La reacción interna del partido era la de decir: «No hay que hacer caso a esas opiniones, cada uno puede opinar lo que quiera, pero tenemos nuestros datos y no nos tenemos que dejar influir». Eso era algo que tenían Albert Rivera, Inés Arrimadas y Fernando de Páramo: «Cuidado que son opiniones interesadas en contra del partido». Uno puede aprobar una estrategia y darse cuenta después de que no es la mejor. El error consiste en no cambiar. Cs nació con la vitola de ser un partido distinto y, por desgracia, me da la sensación de que no lo es ya.

«El modelo no es muy democrático» Compara Cs con los sindicatos franquistas e Igea llama a los estatutos leninistas. No hay mucha diferencia entre el sindicalismo soviético y el del franquismo. Son estructuras controladas por el aparato que se limitan a cumplir con la doctrina que emana de arriba. El modelo que tiene el partido en estos momentos no es muy democrático. Tenía como objetivo que no se crearan baronías, pero la voluntad de combatir esa enfermedad nos ha hecho crear un remedio que es peor. Por eso creo que quienes reclaman cambiar la estructura tienen razón. Con la estructura anterior y con el mejor de los candidatos posibles nos pasó lo que nos pasó. Con la mejor de las candidatas, que es Inés Arrimadas, también puede pasar algo parecido. Ahora, con la posible coalición con el PP, esta es una decisión que ha tomado Arrimadas y es trasladada a un equipo provisional en el que hay personas que ya han dicho que van a dejar el partido. No me parece muy serio.

