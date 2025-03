El Rey vuelve a Cataluña tras los indultos para apoyar el despegue económico del MWC

El Rey presidirá esta noche en Barcelona la cena de gala que marcará el inicio del Mobile World Congress (MWC), un evento de vital importancia para la remontada económica tanto de Cataluña como de la Ciudad Condal tras la pandemia de coronavirus. El Monarca no ha fallado nunca a esta cita a pesar de los reiterados intentos que ha hecho tanto el independentismo como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , para deslucir su presencia con todo tipo de desplantes y gesticulaciones.

En esta ocasión parece que el Gobierno catalán y la corporación municipal evitarán sumar más presión a una cita, el MWC, marcada este año por la bajada de expositores, asistentes, impacto económico y previsiones de negocio. Eso significará, en primer lugar, que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), no solo acudirá a la citada cena, como ya hicieron en su momento tanto Quim Torra como Carles Puigdemont, sino que no ha amagado en las últimas semanas con la posibilidad de hacer algún gesto de descortesía para dejar patente su rechazo a la Corona. Previsiblemente, se limitará, al igual que Colau, a no asistir al besamanos que precederá el ágape, que tendrá lugar en el recinto Montjuic de Fira de Barcelona.

La visita de Don Felipe a la capital catalana, la segunda en apenas dos semanas , llega marcada políticamente por dos acontecimientos. Por un lado, la concesión por parte del Gobierno de los indultos a los responsables del referéndum ilegal del 1-O y la salida de estos de prisión; y por otro, la próxima reunión entre Pedro Sánchez y Aragonès en el Palacio de La Moncloa, cita que tendrá lugar el martes por la tarde. Ambos sucesos han dejado algo descolocado al independentismo, que asistió con alegría contenida a la salida de prisión de sus líderes, con Oriol Junqueras y los Jordis a la cabeza.

Además, en los últimos días, tanto ERC como Junts han mantenido un perfil bajo marcado por el miedo a que las salidas de prisión y el diálogo con el Gobierno adormezcan -más aún- un secesionismo que apenas reunió a un centenar de personas para protestar contra la última visita del Rey a la ciudad (16 de junio) para participar en las jornadas del Círculo de Economía.

Este domingo también hay convocadas algunas concentraciones en Barcelona para rechazar la visita de Don Felipe. Asimismo, los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) llevan días calentando el ambiente con proclamas duras y amenazas contra el Rey en las redes sociales de internet, aunque, al cierre de esta edición, ni los partidos ni las grandes entidades soberanistas habían secundado oficialmente estas convocatorias de radicales.

El Rey y la agenda de Govern

« La presencia del Rey no marcará la agenda del Govern y de su presidente , que estará en los actos que sean relevantes para Cataluña». Esto argumentaba, ya hace días, el equipo de Aragonès a ABC al ser preguntado por la presencia del jefe del Ejecutivo catalán a la cena que presidirá hoy el Monarca. Esta decisión llega tras el fallido intento de plantar al Rey que el republicano protagonizó en el Círculo de Economía el pasado miércoles. En ese momento, Aragonès decidió no ir al encuentro que cerró esa cita para evitar la foto con el Monarca. Envió a su vicepresidente, de Junts, que también se borró de la convocatoria. La representación del Govern acabó, de forma casi improvisada, en manos de la consejera catalana de la Presidencia. Pese a este ir y venir de decisiones, Aragonès acabó coincidiendo con el Jefe del Estado en un encuentro privado con empresarios que dio para una foto de ambos, exactamente lo que el republicano quería evitar.

En esta ocasión, el presidente catalán ha cambiado su estrategia y ha preferido confirmar su presencia en la cena casi desde el primer momento. Allí coincidirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y con representantes de la sociedad económica catalana y barcelonesa. En cierta forma, el tono de la velada servirá de previa para la reunión que ambos presidentes mantendrán la semana entrante en Madrid. Allí, Aragonès quiere volver a activar la mesa de negociación Gobierno-Generalitat, donde espera arrancar al Ejecutivo un «sí» a sus exigencias de «amnistía y referéndum». Sánchez, por su parte, espera tener una nueva ocasión para escenificar su apuesta por la «concordia» tras la concesión de los indultos.