Los vuelos de Plus Ultra a Venezuela los organiza el Consulado español

La compañía Plus Ultra -de apariencia española pero con la mitad de su capital en manos de chavistas- se ha convertido en la niña mimada del Gobierno de Pedro Sánchez . Esta línea aérea, que apenas vuela y arrastra penurias económicas desde ... que se creó en 2011, no solo ha sido rescatada con 53 millones de euros por el Ejecutivo, en detrimento de otras empresas realmente viables , sino que además es una de las pocas autorizadas a volar durante la pandemia entre Madrid y Caracas. Además, sus vuelos los organiza el Consulado español en la capital venezolana.

Con la generosa ayuda del Estado, sin competencia y con el apoyo de la Embajada, el negocio de Plus Ultra debería ser redondo . Tras el rescate ha anunciado que a partir del 24 de marzo ofrecerá dos vuelos mensuales entre Madrid y Caracas.

El vuelo PUE911, con destino a Caracas, anunciado en la pantalla del aeropuerto de Barajas ABC

Plus Ultra es una de las elegidas para realizar los llamados «vuelos especiales», que no son humanitarios , puesto que hay que pagar cada trayecto, y están organizados por las embajadas de España y Venezuela. Quienes quieren viajar tienen que apuntarse en una lista de espera en el Consulado y quien no figure en esa lista no puede comprar los billetes. Desde que estalló la pandemia, no hay otra forma de viajar a Caracas , ni de regresar desde allí, puesto que Venezuela suspendió los vuelos regulares con la mayoría de los destinos, entre ellos España, aunque los mantuvo con países de su órbita ideológica , como Irán, Bolivia, Turquía o México, y luego los amplió a República Dominicana y Panamá.

Una veintena de trayectos

Durante la pandemia, el Consulado de España en Caracas ha organizado una veintena de vuelos especiales con Iberia, Air Europa, la venezolana Estelar y Plus Ultra. Uno de ellos, operado por Plus Ultra, voló de Madrid a Caracas el pasado 22 de enero y llevó a bordo al diplomático Juan Fernández Trigo, que fue embajador en Cuba y ahora ha sido enviado a Venezuela como encargado de negocios. Este vuelo, el PUE911, cuyos billetes se vendieron por entre 600 y 800 euros (turista o business) estaba programado para diez días antes, pero AENA retrasó su salida con motivo de la nevada que bloqueó Madrid.

El repentino interés de Plus Ultra por Venezuela , cuando la mayoría de las líneas que operaban en este país lo habían abandonado, suscitó las sospechas del sector aére o hace unos años. Pero pronto trascendió que detrás de su apariencia española (la bandera y el nombre de plus ultra, que aparece en el escudo del Reino) ocultaba inversores venezolanos próximos al chavismo. Se trata de Rodolfo Reyes y Raif El Arigie, que se incorporaron a Plus Ultra en 2017. Ambos han compartido otros negocios con Camilo Ibrahim Issa, amigo a su vez de Delcy Rodríguez y de la mujer de Maduro .

La historia de Plus Ultra ha estado muy unida a la de Conviasa , la línea estatal de Venezuela, que entre 2012 y 2013 llegó a estar en la lista negra de la Unión Europea porque no cumplía las normas internacionales de seguridad y, desde 2020, forma parte de la lista negra de Estados Unidos por «trasladar a funcionarios del régimen corrupto por el mundo para impulsar sus esfuerzos antidemocráticos».

El primer vuelo de Plus Ultra, en 2015, fue precisamente para operar un Madrid-Caracas de Conviasa, pero la línea venezolana dejó de pagarle el alquiler de sus aviones y Plus Ultra acabó dejando año a cientos de viajeros varados en Barajas . Año y medio después volvió a operar vuelos de esta compañía.

Sorprendentemente, el negocio de Conviasa se disparó un 85 por ciento el año pasado, según Bloomberg. Mientras la pandemia hundía a todas las líneas aéreas del mundo, la compañía venezolana casi duplicó sus operaciones. El secreto de su éxito se debe a que Maduro acabó con la competencia al prohibir gran parte de los vuelos regulares y dejó el campo abierto a esta compañía.