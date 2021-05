Los votos 'fantasma' de Correos Alarma entre partidos y ciudadanos al aparecer la expresión «votos emitidos» en el ticket cuando se envía un paquete

Adrián Marina Bralo SEGUIR Madrid Actualizado: 29/04/2021 10:28h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si un ciudadano va a Correos a enviar un paquete y en el ticket aparece el concepto «voto emitido» pocos días antes de las elecciones en la Comunidad de Madrid, sin haber votado y sin haberlo solicitado siquiera, se disparan de forma inmediata las sospechas: ¿Ha votado alguien por él? ¿Se han utilizado sus datos? ¿Podrá votar en urna el día 4 después de aparecer un voto emitido en su ticket de Correos?

Diversos usuarios han denunciado esta extrañeza a través de las redes sociales: «Hoy he ido a Correos a enviar un paquete a un familiar. Muy personal, por cierto. Pido el ticket y me entregan esto. No estoy censada en la Comunidad de Madrid, y jamas lo