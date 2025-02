El voto de Franco

Estoy convencido de que si a los líderes de la izquierda de los años 70 se les hubiera preguntado sobre la tumba de Franco, habrían contestado que con tal de que el dictador estuviera bien muerto, bajo una losa de tonelada y media, el emplazamiento ... del sepulcro les importaba un rábano. Su única inquietud –o al menos la más destacada– era activar cuanto antes el tránsito a la democracia, y que éste se produjera en un clima social lo suficientemente pacífico como para que culminara sin derramamiento de sangre.

Don Juan Carlos, siendo príncipe, llevaba mucho tiempo urdiendo un plan para que tal cosa fuera posible. Era un plan insensato que a la izquierda de la época le sonaba a tomadura de pelo. De lo que se trataba, según el hombre que iba a reinar, era de conseguir que los propios franquistas aprobaran las leyes que trajeran la democracia. De la ley a la ley. El diseño del plan fue de Torcuato Fernández-Miranda y el encargado de ejecutarlo fue Adolfo Suárez.

Hubo momentos de máxima tensión, recelos inconmensurables, amagos de marcha atrás e intentos de boicot. Pero, milagrosamente, el plan funcionó. Bajo el auspicio del Rey, el pacto entre los franquistas sensatos y la izquierda patriótica trajo una transición incruenta. Fue un gran acto de reconciliación nacional entre las dos Españas que llevaban décadas habitando en las caras opuestas de la luna. Las dos estaban muertas de miedo. Los franquistas temían la revancha. La izquierda, a los Rottweiler de la dictadura .

Unos y otros sabían que estaban pisando un suelo de cristales rotos y que la única manera de atravesarlo era haciendo posible un clima de paz social que España no había conocido en siglos. 40 años después, una izquierda que entonces no había nacido o apenas gateaba –incapaz por tanto de saber lo que supuso aquella proeza–, ha decidido dar por terminado el periodo de contención y no sólo ha exhumado a Franco del Valle de los Caídos, que es lo de menos, sino también un discurso guerracivilista que nos retrotrae a épocas pasadas.

Horas después de utilizar el telediario para colgarse la medalla de la exhumación, vendiéndola como un paso más en la reconciliación nacional y el perfeccionamiento de la democracia, Sánchez se dejó fotografiar rindiéndole un homenaje a las 13 rosas , fusiladas por el franquismo en 1939. El mensaje estaba claro: una vez removidos los huesos del verdugo, del malo de la película, del jefe del bando opresor, había que rendir honores a las víctimas inocentes del bando oprimido. Si eso no es una soflama guerracivilista de la peor estofa, que venga Dios y lo vea.

Juan Carlos le dijo a la familia Franco, por activa y por pasiva –cito textualmente– «que mi primera preocupación en cuanto estuviera la cabeza del Estado sería impedir por cualquier medio que se hiciera un memorial de agravios cometidos por el régimen franquista. En mi opinión, no había que empantanarse en revanchas y venganzas personales que hubieran supuesto un retorno a los tiempos de la posguerra civil». Habría estado bien que por respeto a su labor impagable durante la transición , el Gobierno le hubiera ayudado a mantener su palabra.

¿Tan difícil resultaba aguardar a que los artífices del pacto de la transición abandonaran el mundo de los vivos para enmendarles la plana? ¿De verdad cree Sánchez que su gesta exhumadora contribuye al perfeccionamiento democrático más que la transición que rubricaron sus conmilitones de antaño? Si lo cree, es un iluminado. Aunque lo peor no es que él se lo crea –allá cada uno con sus lacras mentales–, sino que piense que también lo cree la sociedad española.

El hecho de que espere sacar rédito electoral de su proeza demuestra, en el fondo, hasta qué punto es falaz su llamamiento a la reconciliación. Quien quiere reconciliar no hurga en las heridas. Pincho de tortilla y caña a que se equivoca de nuevo. Ni le funcionó en abril el voto de miedo ni le funcionará en noviembre el voto del odio. El espíritu de la transición le pondrá en su sitio.