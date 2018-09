Voces a favor y en contra de Sánchez en su «mensaje oficial» en Facebook El presidente del Gobierno ha replicado a la información publicada este jueves por ABC con una misiva en esta red social en la que afirma amar la docencia. Además ha anunciado que iba a abrir por completo la consulta de su tesis

Tras la información publicada por ABC este jueves, en la que se detalla el plagio de la tesis doctoral de Pedro Sánchez, las reacciones desde Moncloa no han tardado en llegar. Primero, el presidente del Gobierno aseveraba que todo lo publicado era «falso». Horas después, y tras la presión de los diferentes grupos políticos que pedían la publicación en abierto del trabajo del socialista, Sánchez ha lanzado a través de una misiva en Facebook en la que ha puesto en valor su trabajo en la docencia. Además, ha anunciado que «a lo largo del día de mañana» su tesis se abrirá en su totalidad.

«Por mucho que traten de desprestigiarme, me siento orgulloso de mi tesis universitaria. No ensuciarán lo que tanto esfuerzo me costó», ha asegurado Sánchez en esta plataforma. Un mensaje que, por el momento, cuenta con 1.300 comentarios. Muchos de ellos de apoyo hacia el presidente del Gobierno, y otros que exigen su dimisión o que dé explicaciones.

A favor

«Hacer una tesis doctoral es de los esfuerzos más duros y más satisfactorios de cuantos la hemos hecho. Gracias por tanto, Presidente. Y adelante siempre. España te necesita. Gracias», escribe un usuario. Otro, destaca su honestidad. «Gracias presidente, eres un hombre honesto y lo has demostrado siempre, sólo los que no saben perder pasan a difamar y calumniar. Cuentas con todo mi apoyo», apunta.

En la misma línea, una usuaria le muestra su apoyo total. «Sensibilidad, seguridad y una coherencia sin límites es lo que demuestra nuestro Presidente en estas palabras, incluso emotivas en algún momento pero que demuestran la fuerza y convicción en todo lo que hace. Enhorabuena por todo lo que has conseguido, hasta el momento. Los que te llamaban #Bronce tenían razón».

Otra de las voces favorables apostilla que la mejor arma que tiene Sánchez para «acallar a los críticos destructivos y oportunistas es la transparencia». «Si todo sale como debería salir, el presidente ganará en fuerza y credibilidad. Estoy seguro», escribe este usuario.

Entre sus partidarios, además, destacan su pasión por la docencia. Algo que, en su opinión, se desliza en el texto que Sánchez ha compartido en Facebook. «Estimado Sr. Sánchez. Ha resumido usted exactamente aquello que siente alguien apasionado por la docencia y el camino exacto que seguimos aquellos que entramos en el doctorado y acabamos la tesis con esfuerzo. Le aplaudo con sinceridad», señala otro usuario.

En contra

En el otro lado, las voces críticas contra el presidente del Gobierno destacan que Sánchez debe hacerse «merecedor de ser llamado presidente» y que debería aclarar la cuestión de su tesis. Algunos usuarios, incluso, piden su dimisión. «Fuera de La Moncloa que no sabes gobernar. Primero hay que mirarse uno mismo y luego criticar al resto. Le llamaste indecente a Rajoy y creo que estabas hablando de otra persona...ya sabes!!», apunta una de las voces críticas. «Es decir, adoras la educación privada y después hay pruebas de que tu tesis o no es tuya o simplemente te la hizo otro...deberías dimitir por hipócrita aunque solo sea», valora un usuario.

Otro, pide elecciones. «Muy bien, la bola para usted. Pero convoque elecciones y hagase merecedor de ser llamado Presidente. Por ahora mucha ambicion, mucho postureo y mucha “presunta mentira”. Solo hay que ver su entrevista de la Ser cuando decia que no habia pactado ni pactaria con independentistas».

Entre los detractores también hay quien pide que «someta a examen» su tesis. «Tanta pasión es la docencia que la ha cambiado por la política. Si todo esto se soluciona de manera muy rápida y fácil, Señor Presidente, dejé que su tesis se someta a examen, si no hay irregularidades, el tema se zanja y usted calla muchas bocas... Y si las hay, pues...», apostilla una usuaria.

«España gobernada por auténticos incompetentes, mentirosos, tramposos, incultos y traicioneros a su cuna!! De títulos? Las películas! Dejad paso a los que sí están dispuestos y estudian para, por lo menos trabajar con dignidad, cualquiera lo haría mejor, solo hace falta tener un par y no dejarse manipular tanto!!! Soy de las que piensan: Cuando el río suena... Ahora demuestra lo que sabes, que a España la hundirás?! Eso seguro», sentencia una mujer en esta red social.