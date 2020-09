Un vocal del CGPJ confirma que el Gobierno vetó la presencia del Rey en la entrega de despachos Mario Macías explica que hubo una comunicación de Zarzuela al órgano de Gobierno de los jueces excusando la asistencia del Jefe del Estado por falta de autorización del Ejecutivo

El vocal del Consejo General del Poder Judicial Mario Macías, ha confirmado este miércoles que la Casa Real comunicó al órgano de Gobierno de los jueces la razón por la que Felipe VI no acudirá finalmente a la entrega de despachos de la promoción 69ª de la Escuela Judicial que se celebra este viernes en Barcelona: Falta de autorización del Ejecutivo.

Tal y como ha adelantado a la SER y ha explicado a ABC, en el CGPJ se recibió una comunicación por parte de Casa Real en la que se indicaba que Su Majestad no podía participar en el acto. "Hasta donde yo conozco y he sido informado, la razón indicada en la comunicación es que el Gobierno no lo autorizaba", ha señalado Macías, para incidir en que le consta que esa comunicación por escrito y en esos términos está en el CGPJ.

Desde que el propio CGPJ informó de que el acto estaría encabezado por su presidente, Carlos Lesmes, y no por el Rey, como estaba previsto y viene sucediendo durante los últimos 20 años, tanto Moncloa como el Poder Judicial han sido esquivos a la hora de esclarecer las razones de la ausencia de Don Felipe este año.

La Casa Real ya había confirmado su asistencia y sin embargo, tal y como avanzó ABC a "muy poco" de la celebración del acto remitió un nuevo escrito al Poder Judicial excusando su presencia. De hecho, Macías afirma que todo el protocolo necesario para recibir al Jefe del Estado ya estaba diseñado y en marcha. Contaban con su presencia.

Desde Moncloa se ha venido afirmando que este acto no llegó a estar en la Agenda de Su Majestad el Rey. Cabe recordar que todos los actos del Jefe del Estado deben contar con la autorización del Gobierno y parecía obvio que el Ejecutivo, en este caso, lo había negado.

Desde el Gobierno no se ha dado ninguna explicación a tal decisión, ni formal ni informalmente. Durante varias horas circuló el rumor de que obedecía a razones de seguridad, pero fuentes del Ejecutivo consultadas por ABC descartaron este extremo, que sería como asegurar que hay un Estado fallido en Cataluña.

Sí es un hecho que la presencia de los miembros de la Casa Real en Cataluña no está bien vista por los independentistas, especialmente desde la intervención de Felipe VI con un mensaje a la nación dos días después del 1-O en 2017. Por eso, los críticos con la ausencia de su Majestad en la entrega de despachos, incluidos los propios alumnos, así como las asociaciones de jueces han salido en tropel a pedir explicaciones, tanto al CGPJ como al Gobierno, por esta insólita decisión, habida cuenta además, de que el grueso de esta promoción va a servir en Cataluña, y lo hará, por mandato constitucional, para impartir justicia en nombre del Rey.