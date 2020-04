Villegas ficha por el mismo despacho que Rivera El ex secretario general de Ciudadanos lleva trabajando en Martínez-Echevarría desde el pasado 15 de marzo

Albert Rivera y José Manuel Villegas coincidieron en Ciudadanos (Cs) desde sus inicios. Uno presidente desde la fundación del partido en 2006 hasta su dimisión tras las elecciones del pasado 10 de noviembre; el otro formalmente número dos de la formación desde la IV Asamblea General de Cs del 2017. Ambos decidieron dejar la política tras el batacazo en los últimos comicios.

Villegas, que siguió ligado a Cs durante la vigencia de la gestora como su secretario general, se incorporó al despacho de abogados Martínez-Echevarría el 15 de marzo, según ha comunicado él mismo. Es el día que estaba prevista la conclusión de la V Asamblea General de los liberales -aplazada por el coronavirus-, pero ya el día anterior el nuevo Comité Ejecutivo tomó posesión de forma telemática.

Eso le liberaba profesionalmente y, después de meses sin dar pistas de su futuro, anuncia ahora vía Twitter que ya lleva algo más de un mes ligado al bufete al que se incorporó Rivera como presidente ejecutivo. Villegas será su vicepresidente ejecutivo, por lo que la escala de mando será una reedición de la existente en la última etapa de Cs.

«El 15 de marzo me incorporé al despacho Martínez-Echevarría. Alcancé un acuerdo en febrero y me hace mucha ilusión volver a la abogacía y afrontar este nuevo proyecto profesional como vicepresidente ejecutivo. En este difícil momento, con el empuje de toda la sociedad saldremos adelante», ha escrito el ex secretario general de Cs en su perfil de Twitter.

Su incorporación a Martínez-Echevarría se produjo, por tanto, solo trece días después de la rueda de prensa en la que Rivera anunció -como había adelantado un día antes ABC- su regreso al mundo laboral tras cuatro meses de parón. Un día después del decreto del estado de alarma por la crisis del Covid-19, Villegas, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, cerraba su futuro.

El bufete ha emitido también hoy una nota informando de su incorporación, así como de la de los socios de la firma Colón de Carvajal (Alfredo Solana, Eduardo Cardona y Rafael Córcoles) junto con los siete trabajadores que conformaban ese despacho. Martínez-Echevarría justifica el retraso en la comunicación de estos movimientos orgánicos por la «crisis pandémica producida por el Covid-19».