Entrevista a José Manuel Villegas Villegas: «Casado es cómplice de Rajoy pero no tiene capacidad de gestión» El número dos de Cs asume un desgaste a corto plazo en las encuestas y busca recuperar terreno con la bandera de ser alternativa al bipartisimo

El PP ha renovado su liderazgo ¿Qué espacio le queda a Ciudadanos?

Yo creo que más allá de cuestiones de imagen este PP es el PP de toda la vida. Ha habido una pelea entre la vicepresidente del Gobierno de Rajoy y el portavoz de la Ejecutiva de Rajoy y ha ganado el portavoz. Pero es el PP de siempre. El de la corrupción, el del inmovilismo, el de las no reformas. El único cambio real que diferencia a este PP del anterior es que este PP está fracturado, partido por la mitad. Habrá que ver como resuelven su crisis.

¿De que no reformas habla? Porque Pablo Casado sí ha puesto un proyecto muy claro encima de la mesa, por ejemplo en materia económica y fiscal. Y ha planteado enmiendas a cosas que hizo Rajoy.

El PP siempre plantea reformas cuando está en la oposición que luego no hace cuando gobierna. A eso ya estamos acostumbrados, pero han perdido la oportunidad de hacer una reforma profunda de la Adminsitración Pública. No hemos sido capaces de hacer tampoco una reforma de la Educación. No se ha hecho una reforma imprescindible en el mercado laboral ni tampoco en el poder judicial. Es decir, las que están pendientes desde hace muchos años porque ni PP ni PSOE quieren afrontarlo. Siguen pendientes y ni este PP ni este PSOE las van a afrontar.

Pero Ciudadanos explotaba parte de su potencial crecimiento en la falta de relevo en el PP. ¿Se ha terminado su ascenso?

No me preocupa. A corto plazo con todos los cambios que ha habido en el panorama político, a nuestro alrededor, pues seguro que hay oscilaciones en las encuestas. Pero a largo plazo el panorama no ha cambiado. Sigue habiendo un bipartidismo acostumbrado a gobernar y a pactar con los nacionalistas que quiere mantenerse en el poder y una propuesta de ruptura con todo eso que encarna Ciudadanos. Y cuando a los españoles les dejen votar pues tendrán que optar entre el bipartidismo decadente o abrir una nueva etapa.

Ustedes sacaron un 13% en las generales de 2016. Antes de la moción de censura y el cambio en el PP algunas encuestas les daban primera fuerza y por encima del 25% ¿Cómo ven la situación ahora?

Las medias de encuestas están en el 22%. Nosotros tenemos alguna que está alrededor de 23-24. Estamos en esos parámetros. Pero hay que esperar que se aposenten estos cambios para ver dónde está cada uno. En todo caso, nosotros tenemos muy claro de donde venimos. Somos un partido que lleva desde 2015 peleando en el ámbito nacional. Conseguimos ese 13% y ahora disputar cara a cara una victoria electoral. Valoramos muy postivamente la situación actual y nosotros somos la única alternativa para cambiar las cosas en España. Insisto, cuando a los españoles les dejen votar, que nosotros creemos que cuanto antes mejor, ya veremos dónde nos colocan, pero por lo menos los españoles tendrán esa alternativa de superar esta etapa de bipartidismo decadente.

¿Era Pablo Casado el candidato del PP que más os preocupaba?

Tampoco teníamos una apuesta por un candidato u otro. Los dos venían con las mochilas de haber participado en toda la etapa de los gobiernos de Mariano Rajoy. Casado es una persona que en su vida no ha hecho otra cosa que estar en el PP, por lo que hablar de renovación profunda del partido parece un poco curioso. Y, además, tiene otro hándicap añadido. Y es que arrastra todas las mochilas del PP pero no tiene experiencia de gestión, que es de lo que se acusa a Ciudadanos desde el PP. Y además es el candidato que no ganó las primarias. Cada candidato tenía sus mochilas, pero los dos tenían la gran mochila común, que es haber sido cómplices de toda la gestión del PP en los últimos años.

En términos de imagen puede competir mejor con Cs. ¿Pero en términos ideológicos? ¿Santamaría estaba más cerca de vosotros?

En términos de imagen ya veremos si puede competir mejor que el anterior presidente o no. Rajoy tenía unas mochilas enormes pero había gestionado el país. Pablo Casado es cómplice de todo eso y además no tiene capacidad de gestión. Ya habrá que ver su capacidad para coincidir o no. Y en el tema ideológico yo no he visto mucho debate en el PP. Creo que se han hecho en clave interna. Ahora habrá que ver que propuesta traen al Congreso para ver por dónde va este PP, pero no espero muchas diferencias porque es el mismo PP de siempre.

Pero Pablo Casado representa otra generación, en materia económica defiende un planteamiento liberal y una actuación contundente en Cataluña. ¿En qué es diferente Ciudadanos?

Es fácil hacer discursos pero habrá que ver actuaciones. Cuando el señor Montoro subió los impuestos o hizo una amnistía fiscal o cuando Sánchez y Rajoy se reunieron y decidieron que en Cataluña se devolvía a los separatistas los medios, las embajadas y que se acababa el 155 el señor Casado no levantó un dedo y no dijo nada. Ahora es muy fácil hacer discursos para ganar un congreso interno, pero en la práctica Casado no dijo nada ante todas estas actuaciones ni ante la corrupción del PP. Está por ver que haya alguna diferencia entre la actuación de este PP y el de hace dos semanas. Para mí es lo mismo y dudo que sus políticas vayan a cambiar.

¿Pero qué ofrece Ciudadanos diferente a lo que representa el PP de Pablo Casado?

Lo mismo que hasta ahora. PP y PSOE miran al pasado y son incapaces de hacer propuestas de futuro. Y Ciudadanos tiene un proyecto para este país que pasa por las reformas profundas, por la regeneración democrática, por una ambición de país y por una ambición europeísta. De colocar a España en el lugar que se merece. PP y PSOE son más de lo mismo. O los viejos partidos con las políticas de siempre o el proyecto que plantea Ciudadanos.

Casado ha puesto encima de la mesa la cuestión de la Memoria Histórica o el aborto.

En eso Casado coincide con Sánchez en poner encima de la mesa cuestiones que no son prioridad para los españoles y segundo que suponen mirar otra vez al pasado. Los partidos que no tienen propuestas de futuro hacen eso. Nosotros creemos que la prioridad es plantear dónde queremos colocar a España en los próximos años.

¿Ciudadanos no considera que haya que hacer nada en ninguno de esos dos temas?

No. No consideramos que sea una prioridad. No creemos que haya un debate abierto en la sociedad española sobre ninguno de esos dos temas. Y por otro lado, los votantes del PP están muy acostumbrados a que el PP en la oposición hable de esos temas y que cuando llega al poder, incluso con mayoría absoluta, no toca ni una coma ni de la ley del aborto ni de la memoria histórica. Ya vimos lo que pasó con esos temas con el señor Rajoy.Tampoco vi al señor Casado quejarse durante esos cuatro años de mayoría absoluta.

¿España está peor o mejor que hace tres meses?

Está en una situación muy complicada. Hace tres meses teníamos un Gobierno colapsado por la corrupción que hacía inviable la legislatura. Pero ahora estamos con un Gobierno extremadamente débil que es incapaz de sacar nada adelante y que si quiere hacerlo tiene que pagarles prensa a los populistas y a los separatistas. Seguimos en una solución de la que solo salimos, igual que hace tres meses, llamando a los españoles a que hablen. Y que pueda haber un Gobierno fuerte que pueda acometer las reformas que creemos que el país necesita. Estamos en la misma situación de colapso de legislatura y lo que hay que ver es cuándo se soluciona. Cada día que pasa en esta situación de Gobierno débil es perjudicial para España.

Son los únicos que ahora mismo piden elecciones. ¿Pero qué momento político haría inviable a Sánchez continuar?

Yo creo que ya partimos de un momento inasumible que es cuando se llega al Gobierno con el único apoyo de populistas y separatistas. Sánchez llega a la Moncloa con una operación que es la que en su momento le costó la secretaría general porque era una barbaridad, una locura. Y ahora lo ha hecho. Para nosotros la línea roja es ya ese momento y habría que convocar ya elecciones. Lo único que va a pasar conforme pasen las semanas es que se va a ir demostrando más la debilidad de este Gobierno. Ya se ha demostrado en todo lo que hemos tenido que pasar hasta imponer su dedazo en TVE. No sé si se van a atrever a traer un presupuesto sin haber aprobado el techo de gasto. Creo incluso que legalmente no pueden hacerlo. La incapacidad de este Gobierno para gobernar España está ya demostrada. Y lo único que vamos a hacer es seguir perdiendo tiempo en perjuicio del país.

¿Y es imposible que Ciudadanos pueda pactar con el Gobierno? Esa dependencia de los separatistas se produce también en la medida en la que PSOE y Ciudadanos no pueden o no quieren alcanzar un acuerdo.

Es que yo creo que la apuesta de Sánchez ha sido muy clara. Sánchez no se sentó a hablar con Ciudadanos ni antes de la moción ni después. Su apuesta ha sido llegar a Moncloa pactando con Podemos y los separatistas. Y en ello está. Con nosotros no hizo por ejemplo ningún planteamiento previo para negociar RTVE o la senda de déficit. La apuesta de Sánchez es muy clara. Apuesta por la podemización del PSOE. Y eso es una opción poñítica pero es muy grave y peligroso para España. No podemos seguir dejando las decisiones trascendentales de este país en manos del señor Torra y del señor Urkullu. Por no mencionar a Bildu, que también la tenemos metida en el apstel del señor Sánchez. La decisión está muy clara. Nosotros somos oposición y nos vamos a apoyar a ese conglomerado y lo que quede de legislatura se va a llevar por ese camino. La opción de romper con los constitucionalistas es lo que ha elegido el señor Sánchez.

Parece que ha pasado una eternidad desde que ustedes pactasen con el señor Sánchez. Han votado no a Sánchez y pese a todas las críticas en su momento apoyaron al PP en lo más relevante. ¿Se ha roto ese equilibrio que pretendía Cs de poder gobernar con unos y con otros? ¿Es el PP el único con el que puede gobernar Cs?

Con un PSOE qué no tiene claro qué es España, que no tiene claro si España es una nación o no, con un PSOE que quiere subir los impuestos y disparar el gasto público pues es obvio que es imposible llegar a acuerdos. Con el PSOE del señor Sánchez tirado al monte y pactando con Bildu y ERC no vamos a llegar a acuerdos. Ciudadanos estaba en ese momento en el mismo lugar que ahora y quien ha cambiado de posición ha sido el PSOE.

¿Y eso alcanza al nivel autonómico o municipal?

Nosotros vamos a ir con nuestro programa y aspiramos a ganar elecciones. Nuestra engociación siempre va a ir en base a programa. Actualmente hemos mantenido algún acuerdo como ha pasado en Andalucía. Pero con un PSOE que está dispuesto a asumir nuestras exigencias, como bajar los impuestos o reformar la Administración. Si somos capaces de conseguir eso podemos pactar. Pero está claro que el señor Sánchez está muy lejos de un tipo de pacto que va en la línea de dar más dinero a los ciudadanos evitando quitarle más dinero con los impuestos. O reducir la Administración en aquello que le sobra. Este Gobierno de Sánchez va en la dirección absolutamente contraria.

¿Trabajan con la idea de elecciones en Andalucía y Cataluña antes de final de año?

Son escenarios. Y los contemplamos. Esperamos que se tome la decisión en función del interés general y no a otros intereses personales del presidente de turno. Esto especialmente referido a Andalucía. En Cataluña está claro que las decisiones las van a tomar en función del interés político del señor Puigdemont, eso está claro. No tenemos ninguna esperanza en que tomen ninguna decisión en base al interés de los catalanes.

Rivera ha estado mucho en Andalucía últimamente. Todas las encuestas apuntan a que no habría ningún problema en reeditar el pacto actual con Susana Díaz. ¿La prioridad es esa o es el cambio de gobierno?

La prioridad es cambiar el Gobierno en Andalucía y acabar con más de 30 años del PSOE. La prioridad es que el próximo presidente de Andalucía no sea alguien del PSOE sino alguien de Ciudadanos. Creo que estamos en condiciones de poder lograrlo y ese sería el gran cambio para Andalucía.