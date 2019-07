Villarejo, sobre un periodista: «Le cortarán las piernas, la mano y la cara» El informador Javier Ayuso había publicado una noticia que le indignó

El excomisario José Villarejo, encarcelado desde hace más de año y medio como máximo responsable de una organización criminal, planeó dar una paliza al exdirector adjunto de «El País» Javier Ayuso, que anteriormente había sido director de comunicación de la Casa del Rey. Así, al menos, se desprende de una grabación desvelada ayer por el diario «Público», en la que además del policía corrupto intervienen su abogado y mano derecha, Rafael Redondo, que estuvo en prisión en esta causa, y el empresario Adrián de la Joya, igualmente investigado en el sumario del Caso Tándem. «Le cortarán las piernas, la mano con la que escribe y la cara», llega a decir el exagente, y pone una fecha: «septiembre». Eso sí, descarta matarlo, porque «me parece muy fuerte».

La conversación, grabada –como todas– por el propio Villarejo, se produjo el 17 de julio de 2017 después de que Ayuso hubiera publicado una información titulada «La Policía descubre la causa por la que Villarejo intervino en el caso Nicolay». En ella se daba cuenta de que el 12 de julio había entrado en el juzgado que llevaba ese tema un informe de 377 páginas más 46 anexos titulado «Informe de finca la Alamedilla y sus vinculaciones con los casos Banesto, Nicolay y la grabación ilegal al CNI y a Asuntos Internos». En él se explicaba que el excomisario había hecho una grabación ilegal al CNI luego utilizada para tratar de anular la investigación al pequeño Nicolás.

Esa información no gustó ni a Villarejo ni a sus hombres de confianza, pero en un determinado momento, tras mantener una conversación telefónica, el expolicía dice: «Ya... vale, ya lo tengo programado para septiembre... Sí, pero no, no... me han dicho que si le dan (se entiende que “si le dan matarile”) y he dicho que "nooo, coño", que me parece muy fuerte, ¿eh?». Adrián de la Joya no parece estar muy de acuerdo, porque le pregunta que por qué es muy fuerte acabar con él: «Porque coño, va... Ma-ma, no... le van a partir las dos piernas y la mano con la que escribe pa’jodida, para que tenga que aprender el (ininteligible)... y la cara se la van a cortar, ya con eso... Con eso es suficiente, ¿sabes?», le contesta Villarejo. «¿En septiembre? ¿A la vuelta de vacaciones?, insiste el empresario. «Sí, claro». Por fortuna, la agresión planeada nunca se llegó a consumar.

Esta parte de la conversación no ha sido trasladada al juez instructor, Manuel García Castellón, lo que el periodista cree escandaloso. Además, asegura haber sufrido coacciones de «Villarejo y sus acólitos».