OPERACIÓN KITCHEN Villarejo: «Garzón me insiste todo el día, me dice "tronco, habla con Pablo Iglesias"» El comisario jubilado amenazó con pasar información sobre el Rey y el PP al líder de Podemos con la intermediación del exjuez. En otro grabación Villarejo dijo al exjefe de la Udef que José Bono «ha trincado mucho»

«Una auténtica mafia policial que actuaría para la exclusiva satisfacción de su afán de lucro». Así define la Fiscalía Anticorrupción a la organización criminal que presuntamente lideraba el comisario jubilado y en prisión provisional, José Manuel Villarejo, en uno de sus últimos escritos que obra en el sumario de la operación Kitchen.

Afirma que el polémico mando se ha venido desenvolviendo durante años «bajo el manto protector de su alto cargo policial» y gracias a funcionarios de menor nivel «incondicionalmente fieles». Para los fiscales, si en cualquier organización criminal se prevén «mecanismos de todo tipo tendentes a asegurar la impunidad» de sus cabecillas, en el caso del comisario se materializa en un «un alto poder de extorsión derivado del acceso a investigaciones e informaciones sensibles para la seguridad del Estado» que «no dudarían en utilizar tanto para comerciar con terceros como para garantizar la impunidad de sus acciones antijurídicas».

Del exjuez Garzón a Pablo Iglesias

Con este punto de partida, se entiende la cantidad de información de terceros que Villarejo ventila con muy distintos interlocutores a lo largo de los años y una grabadora encendida en el bolsillo de la chaqueta, pero también que Anticorrupción investigue ya la «presunta connivencia» del comisario con algunos periodistas y el uso que de los medios haría para avanzar en fines ilícitos o directamente, cubrirse las espaldas. En los audios de la pieza Kitchen a los que tuvo acceso ABC, obran varios ejemplos.

En febrero de 2017 el comisario Villarejo se sabía bajo la lupa, por lo que mantuvo varias reuniones en las que advertía de que «tumbaría instituciones» si no lo dejaban en paz. En una larga conversación con el abogado Javier Iglesias, que trabajaba para el PP del entonces presidente Rajoy, el policía amenaza con hablar y contar todo lo que sabe: «Acciones que yo tengo previstas», dice. «Dentro de una semana empezaré, tengo contactos con el «New York Times» y con otros medios extranjeros (...) Tengo citas con todos los directores de todos los medios, todos quieren una entrevista, todos». Pero, además de acudir a los medios de comunicación, Villarejo amenaza con llevarle el material al líder de Podemos, con quien quiere juntarlo el exjuez Baltasar Garzón, según asevera el comisario jubilado: «Baltasar Garzón insiste en que hable con Pablo Iglesias, todo el día, todo el día, (me dice) tronco por qué no hablas, que tal y cual». Villarejo trasladaba esta información a Javier Iglesias para que éste la hiciera llegar al presidente del Gobierno y cesara lo que él denomina como una operación de «acoso», las primeras investigaciones al policía jubilado, ahora en prisión preventiva. La munición que Villarejo amenazaba con soltar afectaba principalmente al Rey Juan Carlos y a la cúpula del PP, por lo que presumía que en manos de Pablo Iglesias sería utilizada.

El «trinque» de Bono

Villarejo grabó una extensa conversación que mantuvo el 25 de enero de 2017 con el comisario principal y exjefe de la Udef José Luis Olivera, el citado Javier Iglesias y los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza. Mientras hablaban sobre uno de los grandes enemigos del comisario jubilado, Félix Sanz Roldán, entonces director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), surge el nombre del expresidente del Congreso y de la Junta de la Castilla-La Mancha y exministro de Defensa José Bono. «¿Nadie se atreve a sacar lo del Jemad del Yak-42?», dice Olivera, recordando que Sanz Roldán era Jemad cuando el accidente del avión en Turquía en el que murieron 62 militares españoles. Conversan sobre el posible pago de comisiones y el alquiler de aquella nave por el Ministerio de Defensa. «¿Y Bono sabe esto?», inquiere el abogado. «¡Claro!», responde Villarejo, quien añade: «Porque él también ha trincado mucho». «Es una mierda todo», remacha Adrián de la Joya. José Bono, que ha dedicado casi toda su vida profesional a la política, amasó un extraordinario patrimonio, pero nunca ha sido acusado formalmente de enriquecimiento ilícito. No consta en este audio si Villarejo quiere tirar de la manta, como sí hace cuando en otros momentos se abre a la posibilidad de contar a la prensa que el Gobierno de Rajoy usó a la Policía «para ocultar pruebas» en la operación Kitchen, que rompió los ordenadores de Bárcenas o que escondió «cien cajas» de Gürtel.

Corinna Larsen

Si hay un ejemplo de la esfera mediática de la causa son los audios de la examante de Don Juan Carlos. En los informes policiales aparecen varias conversaciones al respecto. Cuenta que fue reprendido por su superior, el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino, por haber ido a visitarla a Londres y también lo que sus «troncos» pensaban de ella: «Una mujer diez a la que dos hijos de puta le han destrozado la vida», en relación al propio Don Juan Carlos y a Sanz Roldán.

Revelan, igualmente, que Villarejo hacía valer un «poder verbal para actuar» en nombre de Larsen. Lo esgrimió en conversación con el ya mencionado Javier Iglesias para mandar un recado al Gobierno con detalles que había extraído de ella, alguno de los cuales ha acabado, tres años después, en la prensa. Afirma que «el emérito le pidió al emir de Catar que le pusiera una casa de 80 millones de libras en Londres a su nombre y cuando le dijeron, pero como vas a justificar esto, bueno pues que la vendan y se la han vendido a un príncipe saudí y le está trayendo la pasta en maletines y toda esa operación se la han encargado a ella». También asegura que «el viaje de novios» del entonces Príncipe Felipe costó «un millón de euros» pagados por «una sociedad que maneja el CNI». Y todo, con una premisa de fondo: «Corinna es una mujer con una información que si ve la luz...».