Grabaciones del excomisario Villarejo: «Corinna tiene a toda la prensa de Moscú porque está enrollada con Putin o su segundo» El comisario jubilado alardeaba de la información que le había suministrado la examiga del Rey Juan Carlos y amenazaba con hacerla pública

Las grabaciones que Asuntos Internos halló en el domicilio del comisario jubilado José Manuel Villarejo evidencian que uno de los grandes cartuchos que el policía guardaba para usarlos en su defensa eran las confidencias de Corinna Larsen. En una conversación mantenida con un periodista, Villarejo, que ya se temía el registro de su domicilio, dice socarrón: «Hombre, dos o tres cosas para que las encuentren y no las tengan que buscar ya las tengo preparadas ¿no? Eh... Además le diré al secretario, tome nota, tome nota que se llevan esto eh, una declaración jurada de una señora que se llama Corinna no sé qué, que dice esto. Aquí está. Tome usted nota por favor y tal, ¿no? Que no se preocupe que la rompa porque tengo muchas copias ¿no?».

Villarejo también cuenta que fue reprendido por su superior, Eugenio Pino, quien le dijo que «cómo se le ocurría hablar con Corinna, que eso era serio, que quién le había autorizado», a lo que Villarejo le responde, según consta en el sumario, «que él en su tiempo libre puede hacer lo que quiera y no tiene que darle explicaciones».

Otra de las conversaciones grabadas por el propio Villarejo, en la que intervienen el comisario principal José Luis Olivera, el abogado del PP Javier Iglesias y los empresarios Adrián de la Joya y Alberto Pedraza también pasa por la amiga del Rey. De la Joya, que la conocía personalmente, asegura que «Corinna tiene cáncer de pecho del daño que le ha hecho el Rey, de las amenazas que le han hecho, amenazándola de muerte», supuestas coacciones que no fueron denunciadas por Larsen.

Villarejo dice que «he estado con ella, este fin de semana...» y llama «hijos de puta» y «chusma» al «troll -por Félix Sanz Roldán, director del CNI, y al Emérito». «Es una mujer guapísima... brutal, una mujer diez y estos dos hijos de puta le han destrozado la vida, le han machacado, le han entrado en su casa, le han robado de todo, le han metido espías», añade De la Joya. «Corinna es una mujer con una información, que si ve la luz...», dice el empresario cuando Villarejo le corta: «Un poquito ya ha contado, un poquito que yo tengo, un poquito bastante, ¿eh?».

En otra grabación, del 19 de febrero de 2017, Villarejo charla con el citado Javier Iglesias, al que le dice que tiene «un poder verbal para actuar» en nombre de Corinna. El policía jubilado envía un recado al PP, en ese momento gobernando, a través del letrado: «Esta pava esta enrollada, yo no sé si es con Putin o con su segundo, pero está enrollada con un altísimo (cargo) de tal, tiene toda la prensa de Moscú. Yo hablé con ella hace un par de meses y está hasta la polla, le siguen amenazando, le siguen mandando tal que al hijo le mandan recados y no sé qué, que el Emérito la asedia, que tal...».

Villarejo cita conversaciones con Corinna que, efectivamente, luego trascendieron, como una relativa a «regalos del emir de Catar». «Está tan loco el emérito que le pidió al emir de Catar que le pusiera una casa de 80 millones de libras en Londres a su nombre y cuando le dijeron, pero como vas a justificar esto, bueno pues que la vendan y se la han vendido a un Príncipe Saudí y le están trayendo la pasta en maletines entonces toda esa operación, como no se fían de nadie, se la han encargado a ella».

Villarejo también saca a colación otra de las informaciones que luego se filtrarían a la prensa, como «el viaje de novios» del entonces Príncipe Felipe: «Un millón de euros cuesta el viaje de novios, eh… (pagado) a través de una sociedad que la maneja el CNI».