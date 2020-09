Villarejo, en los audios de Kitchen: «No imaginas las cosas que he hecho por el 'Barbas'. ¡Que podía estar preso!» Durante horas de grabación, el comisario aborda con distintos interlocutores el supuesto papel que habría jugado en favor del PP y sus máximos dirigentes

Isabel Vega Javier Chicote Actualizado: 28/09/2020 22:01h

«Las maldades que me han encargado a mí, para salvarle el culo al Barbas, no te puedes imaginar las cosas que yo he hecho por él. ¡Que podía estar preso el Presidente del Gobierno, eh! Por muchas cosas... y se han perdido papeles y se han perdido cajas y se han perdido muchas cosas, y operaciones de decir, oye, en tal sitio hay papeles de Bárcenas y hay que ir a romperlos».

Es una de las afirmaciones del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo que transcribe la Unidad de Asuntos Internos que investiga la operación Kitchen, un despliegue parapolicial con objetivo de sustraer documentación comprometedora para el PP a quien fue su tesorero, Luis Bárcenas, extramuros del