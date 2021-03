Los vigilantes de la condicional El año pasado 3.654 presos obtuvieron la libertad vigilada. Tienen que cumplir los requisitos impuestos por el juez porque su pena no ha terminado; 63 funcionarios de prisiones verifican en casas, residencias o en la calle que el reo merece seguir libre

Cruz Morcillo SEGUIR Actualizado: 07/03/2021 03:06h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Va a volver a robar? –pregunto a bocajarro a un hombre a quien me acaban de presentar en su casa.

—Si puedo, no. Estoy cansado de la prisión y tengo una hija de 13 años. No quiero que la niña se tenga que criar con sus abuelos como el mayor y que además se me tuerza.

Julio Montoya tiene 42 años aunque aparenta unos cuantos más. Sentado en el sofá de un salón espartano, con una pared a medio reparar, parece convencido de cambiar su rumbo. Ni él puede saberlo. Luisa lo mira y parece que lo alienta. Es su agente de la condicional, la encargada de verificar que las condiciones que un juez le impuso para concederle la

Suscríbete al mejor periodismo. El primer mes GRATIS y sin permanencia. Date de baja cuando quieras. Lo quiero Si ya estás suscrito, inicia sesión Más información