Las víctimas claman contra el «desprecio» y la «humillación» de la entrevista a Otegui Podemos, PNV y ERC no aplauden el discurso y Bildu se suma al minuto de silencio

Seguir Laura L. Caro @_Laura_Caro Madrid Actualizado: 28/06/2019 02:15h

Difícil encontrar en nueve años de celebración en el Congreso del Día de las Víctimas del Terrorismo en España un contexto más agrio: damnificados y familiares acudían al acto ayer sacudidos por el ruido de la primera entrevista en TVE a Arnaldo Otegui, terrorista confeso y líder de EH Bildu, emitida para más escarnio justo la noche anterior y cuando depende de ellos dar el poder a los socialistas en Navarra. A saber si en La Moncloa.

El escozor de las palabras del etarra -«lo siento si hemos generado más dolor a las víctimas del necesario o del que teníamos derecho a hacer», dijo sin que nadie le apagara la cámara- se traslucía en los corrillos previos a la ceremonia y también figuró en el discurso que la Fundación Víctimas del Terrorismoque agrupa a todas las asociaciones pronunció en el salón de plenos de la Cámara Baja, especialmente abierto esta vez por decisión de su presidenta, Meritxel Batet, para dar relevancia y solemnidad al homenaje. «No entendemos como la institución pública, Radio Televisión Española, brindó ayer noche sus micrófonos en prime time a un terrorista que no ha mostrado arrepentimiento de su pasado, más bien todo lo contrario. Es inaceptable, vergonzante y humillante que la televisión pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso como es Otegui, con el único objetivo de blanquear el brazo política de Batasuna como es Bildu», leyó la presidenta de la Fundación, Marimar Blanco. Y agregó: «Creo que no nos merecemos tanto desprecio». Al término le acompañó una gran ovación con todo el hemiciclo en pie.

Por la puerta de atrás

Pero Unidas Podemos, encabezada por Irene Montero porque Pablo Iglesias no acudió a la convocatoria, los representantes del PNV y ERC no aplaudieron, e incluso algún diputado de sus filas como el republicano Gabriel Rufián, siquiera se levantó del escaño. Tampoco lo hizo Odon Elorza, miembro de la Ejecutiva del PSOE y ex alcalde de San Sebastián. Sí participaron activamente poco después, cuando se rindió el aplauso a las víctimas que cierra el tradicional minuto de silencio, al que incluso se sumó el parlamentario de Bildu Jon Iñarritu, que apareció en el salón de plenos por una puerta trasera, tal y como Otegui había anunciado la noche anterior.

Ausentes estuvieron el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez y gran parte de sus ministros, entre ellos la de Defensa, Margarita Robles, que desde Bruselas reprochó la oportunidad mediática dada a Otegui. «Si el señor Otegui no es capaz de pedir perdón por todo el daño que ha hecho ETA durante muchos años, a lo mejor no merecería tener ese altavoz», dijo. Por ese mismo motivo, el PP rehusó ayer hacer ningún tipo de intervención en cualquiera de los canales públicos y, en el ámbito de las víctimas, la presidenta de la AVT, Maite Araluce, canceló la entrevista que tenía fijada para ayer noche en el mismo programa en el que el miércoles pudo escucharse al coordinador de Bildu.

El reto de la unidad

La cita como la de ayer en el Congreso está considerada como una de las principales muestras oficiales de honra a la memoria de los caídos y los supervivientes de la violencia terrorista en todas sus formas. Son 1.429, según las cuentas que mencionó Blanco. A ellos, Meritxel Batet dedicó en su estreno en esta ceremonia un mensaje de aliento, recordando que ETA o el yihadismo han buscado «dañar al conjunto de la ciudadanía y la convivencia», pero que han sido las víctimas y sus familiares quienes han pagado el precio más alto. «Hoy, en este acto, -dijo- damos cauce sobre todo a un afecto íntimo y personal, más allá de cualquier razonamiento; el afecto por quien ha sufrido en su persona y su familia el dolor de los actos dirigidos contra toda la sociedad».

Más allá, la presidenta del Congreso y tercera autoridad del Estado hacía en su discurso un elogio de la unidad antiterrorista de los partidos y de quienes renunciaron a hacer utilización política del terror «subordinaron sus críticas y sus propuestas en esta materia en aras a conseguir el superior objetivo de la derrota» de los violentos. «Porque desterrar el partidismo es uno de los objetivos más nobles y más decentes que hemos conseguido», añadía, cuando hacía sólo unos minutos que Esquerra y PNV más los de Podemos habían escenificado, a diferencia del resto de fuerzas parlamentarias, su desacuerdo con el sentir de todas las víctimas expresado en el texto de la Fundación en el que, aparte de quejarse de la entrevista, reclamaban la prohibición de los homenajes a los etarras que salen de la cárcel y hacían un llamamiento a no formar gobiernos en España que requieran el apoyo de los herederos etarras.

En las declaraciones al margen del homenaje institucional quedó patente que, al menos en la era de la gestión de los restos de ETA tras su fin, los partidos distan mucho de estar en el mismo bando. Desde el PNV, su portavoz, Aitor Esteban, defendió que «lo raro» es que la TVE no hubiera dado espacio a Arnaldo Otegui hasta ahora, mientras que Irene Montero tildó la cesión del escaparate público televisivo de «lógica», habida cuenta, dijo, de que se trata de uno más de los representantes políticos «que cumplen con las reglas del juego democrático».

En el otro bando, el líder del PP, Pablo Casado, condenó directamente el «blanqueo mediático» del etarra mientras que el secretario general de los populares, Teodoro García, se preguntó si, en medio de las negociaciones sobre Navarra, el siguiente será Josu Ternera. En nombre de Ciudadanos habló su portavoz, Inés Arrimadas, que recordó que Otegui no solo está condenado, sino inhabilitado hasta 2021, por lo que lamentó que TVE esté «siguiendo los peores pasos» de la TV3 catalana, donde el de Bildu ya es tratado hace tiempo «como un héroe».

Desde Barcelona, la vicepresidenta del Ejecutivo en funciones, Carmen Calvo, salió al paso de las preguntas al respecto explicando que ETA «es una página negra» del «pasado» y que el país ha conseguido resolverlo «con los instrumentos del Estado de derecho».