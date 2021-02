Víctima en Linares: «Fui a comprar unas zapatillas y acabé con ocho perdigonadas» Uno de los dos heridos de bala en los disturbios de Linares relata a ABC los hechos

Linares recobra poco a poco la normalidad mortecina con la que se despierta desde hace muchos meses. Los graves disturbios del fin de semana han quedado atrás aunque, en previsión de que rebroten, un grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de Granada permanece en la ciudad.

A Joaquín, de 21 años, le quedan semanas para recobrar su normalidad. Está ingresado en el hospital San Agustín a la espera de ver cómo evolucionan las heridas que sufrió el sábado durante las cargas policiales.«Yo vivo en Guadalén. Fui a Linares a comprarme unas zapatillas de fútbol nuevas. Quedé con mi prima que vive aquí. No llegamos a comprar nada porque no me gustaron. Estuvimos tomando un café y ya nos

