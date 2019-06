Una víctima de ETA abandona el homenaje: «Me he sentido tan maltratada, tan incómoda, que me fui» Ana Velasco, la hija de la fundadora de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) deja el acto en el Congreso de los Diputados por considerarlo una «farsa» y un «lavado de imagen»

Ana Velasco, la hija del comandante de Caballería Jesús Velasco, asesinado por la banda terrorista ETA en 1980, ha abandonado este jueves el homenaje a las víctimas del terrorismo que el Congreso de los Diputados realiza desde hace casi diez años. Velasco, que es además la hija de Ana María Vidal-Abarca, la fundadora de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), una de las más importantes y mediáticas, ha abordado el acto como una «farsa» y ha criticado que las víctimas tuvieran que estar al lado de «los verdugos».

«No se puede estar a la vez homenajeando a las víctimas y legitimando socialmente a sus verdugos, a los terroristas», ha expresado Velasco, después de que el Grupo Parlamentario de EH Bildu, herederos de Batasuna, acudiera al homenaje y después de que ayer su coordinador general, Arnaldo Otegui, no condenara la violencia armada de ETA durante una entrevista en el Canal 24 horas. Hay «partidos políticos que sustentan al terrorismo, y que ayer mismo pudimos comprobar que siguen sin condenarlo y que siguen justificándolo», lamentó.

Bajo los leones del Congreso, en una esquina de la madrileña calle de Carrera de San Jerónimo, Velasco ha mostrado su indignación después de que algunas de las víctimas hayan sido sentadas en el gallinero del Hemiciclo cerca de los diputados de Bildu. «El acto de hoy sinceramente considero que es una farsa y es un lavado de imagen», ha expresado ante un grupo de periodistas que le ha acompañado a la salida. «He subido al Hemiciclo y me he sentido tan maltratada, tan incómoda, que me he tenido que marchar, nos han puesto al mismo nivel que los terroristas», ha añadido.

En referencia a la entrevista de Otegui, la hija del comandante Jesús Velasco ha expresado «que se está queriendo legitimar al partido de ETA para que sea el apoyo del próximo gobierno de España».