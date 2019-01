Los venezolanos toman Sol tras el discurso de Guaidó: «Sánchez, ¡escucha! Únete a la lucha» «Guaidó, amigo, el pueblo está contigo» resuena como un clamor en la capital donde los venezolanes están aclamando a la oposición con gritos de «Viva Venezuela libre y democrática»

Los ecos del terremoto político que ha sacudido esta tarde Venezuela resuenan ya en el corazón de Madrid. Desde las 19 horas, cientos de personas de todas las edades se han congregado en la Puerta del Sol entre gritos y vítores aclamando al presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó. «Guaidó, amigo, el pueblo está contigo» resuena como un clamor en la capital donde los venezolanes están aclamando a la oposición con gritos de «Viva Venezuela libre y democrática». También han tenido palabras de aliento y recuerdo para los 41 detenido en Caracas.

La concentración ha pedido que el Gobierno tome parte en el conflicto con una clara reclamación: «Sánchez, ¡escucha! Únete a la lucha». Todos los congregados han pedido que se reconozca a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. «Venezuela está haciendo historia hoy. Hemos hecho historia, ya la hicimos, ya la tenemos. Estamos siendo reconocidos por muchos países. Gracias a España, pero necesitamos que reconozcan también a Guaidó», ha señalado Carlos Baute, que ha tomado la palabra durante la concentración.

Entre los concentrados, dos jóvenes de 30 años que destacan que «el día de hoy supone una nueva esperanza por tantas calamidades que se han pasado en Venezuela. Es un renacer. Gracias a España por el apoyo, esperemos que haya un cambio y no más muertes». Otra joven de 19 años, que lleva dos años en España por motivos políticos, reconoce tener miedo por si en su país se desata una nueva ola de represión, pero se muestra esperanzada. «Siento que ha llegado la solución definitiva después de tantos intentos. Desde que nací no he conocido la democracia y sé que el cambio no va a ser rápido, pero poco a poco espero poder ver y conocer Venezuela tal y como lo conocieron mis padres».

Al acto han acudido diversas personalidades políticas del país. El líder del PP, Pablo Casado, ha tomado la palabra para saludar a los venezolanos. «Viva Venezuela libre. Viva la democracia y la libertad». El popular ha querido dar la enhorabuena al pueblo venezolano porque «por fin va a salir del sátrapa, el dictador Maduro». Casado ha afirmado que ha enviado a Sánchez una carta para que reconozca como presidente legítimo del país a Juan Guaidó. «España tiene que liderar a los países europeos para que reconozcan al presidente. La libertad siempre se impone a la tiranía», ha recalcado Casado.

Una petición que contrasta con la posición oficial el Ejecutivo que esta misma tarde ha pedido diálogo en la cuestión venezolana. Los ministros de Asuntos Exteriores de España y Portugal, Josep Borrell y Augusto Santos Silva, que se han reunido este miércoles en Madrid han defendido su apuesta por crear un «grupo de contacto» con participación europea para facilitar el diálogo en el país caribeño. Borrell, en cambio, se ha mostrado contrario a aplicar sanciones contra el régimen de Maduro. «A los que sean reticentes les tengo que preguntar qué es lo que proponen, las sanciones no son una política, son un instrumento al servicio de una política y hay que tener claro en qué consiste», ha argumentado Borrell.