«El día del velatorio de su hija Asunta fue el mejor de su vida»

«Entró en el tanatorio como si fuera a dar una charla a la Alianza Francesa y allí fue capaz de hacerse una foto con el féretro. Esperamos a que incineraran a la niña y dijimos: ¡A por ella!» . Los guardias civiles que ... investigaron el crimen de Asunta, hallada en una cuneta de Teo (Santiago de Compostela) la madrugada del 22 de septiembre de 2013, han vuelto la mirada a aquellos días de infarto en los que acumularon pruebas en tiempo récord para detener a sus padres: la abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra. Una conmoción en la ciudad de Santiago donde el apellido Porto era sinónimo de estatus profesional y social.

El suicidio de Charo en la cárcel de Brieva supone la clausura de un enigma : cuál fue el móvil del crimen. La paradoja de que un asesinato resuelto en unas horas resulte inexplicable en tres sentencias. «A Charo su hija le sobraba. En la nueva vida que ella imaginaba con su amante la niña no tenía cabida. Yo sigo creyendo que la quería (no como entendemos el resto de los mortales) e incluso que se les pudo ir la mano», rememora uno de los agentes que pasó más horas con ella en el cuartel de Lonzas (A Coruña) tras ser detenida. El poli bueno que trató a base de palabras y supuesta comprensión arrancarle una confesión. «La dejaron como a Blancanieves en el bosque. Lo de Alfonso es distinto y nunca pudimos demostrarlo. Jamás olvidaré lo que se dijeron en los calabozos».

«Tu imaginación calenturienta nos va a traer muchos problemas», le reprochó ella a su exmarido y él ordenó tajante: «Silencio». La sospecha de un supuesto abuso a la niña planeó durante meses en la investigación, sin ningún sustento probatorio.

«Se había pasado la moda de adoptar. Asunta para ella se había convertido en un estorbo, en un impedimento. Y él vio la manera de acercarse de nuevo a Charo y ganarse su confianza», sostiene otro de los guardias civiles. «Charo era el medio de vida de Basterra, que no tenía donde caerse muerto. Yo no creo que hubiera más».

Los dos agentes coinciden en el carácter voluble de Charo y en su obsesión por su amante, un hombre casado que esperaba su tercer hijo y del que la abogada se prendó . Mantuvieron un año de relación clandestina, supuso la espita para que ella se divorciara de Basterra seis meses antes del crimen y, sin embargo, lo único que logró fue que ese tercer hombre se alejara de su vida. La ilusión vital de Charo fue un devaneo para el otro.

«No lo metáis en líos», pidió a los guardias cuando no tuvo más remedio que admitir que había pasado la noche anterior con él. «Se ve que no me quería tanto», confesó luego a una agente al saber que él rechazó una llamada de su abogado. «Ahí creímos que podía hablar, que se iba a venir abajo, pero no fue así. Los dos se ajustaron al guion y nos quedó clara la prevalencia que su exmarido tenía sobre ella».

«Para Rosario el éxito social era imprescindible. Lo que pensaran de ella le importaba por encima de cualquier cosa . Eran la familia perfecta o eso querían hacer creer», recuerda el magistrado José Antonio Vázquez Taín, instructor del caso.

Ella misma detalló su vida ideal a los psiquiatras y la psicóloga que la atendieron en el sanatorio mental de La Robleda, casi cuatro años antes del crimen , por una ideación suicida. «Tengo una casa preciosa, un marido magnífico que me quiere muchísimo y una niña de nueve años, china, con altas capacidades... soy culta, hablo dos idiomas, viví en Francia». Tanto los investigadores como algunos de quienes la evaluaron psicológicamente de cara al juicio coincidieron: «El día del velatorio de Asunta fue el mejor de su vida». No llegaron a plasmarlo por escrito por la dureza implícita. No se referían al crimen en sí, sino a que aquellas horas, justo antes de ser detenida, Charo brilló rodeada de la flor y nata de Santiago. Muchos estaban desconcertados. «Estudiad y haced un curso brillante», soltó a los compañeros de Asunta, amortajada a unos metros. «Me olvidé de ir a la inmobiliaria», le dijo a una amiga. A otra le chilló tras mostrarle su mejor sonrisa.

Te regalo un cuadro

«Hubo un momento en el segundo interrogatorio en que parecía que iba a hablar. Se derrumbó y rompió a llorar. Me dijo que tenía que ayudarla pero lo miró a él y bajó la cabeza» , recuerda Vázquez Taín. El primer abogado de la acusada, amigo de la familia, hizo llegar a los investigadores un mensaje inquietante cuando ambos estaban ya en prisión preventiva. Basterra estaba tratando de manipular pruebas en contra de su exmujer. Ella nunca reconoció que Alfonso la maltratara aunque la espiaba y destrozó una puerta al conocer su infidelidad.

«Había borrado a la niña de su cabeza. Estábamos junto a los calabozos y cuando le preguntaba cambiaba de tema. Hablaba del instituto o de las clases de violín, pero no de su hija. Me dijo algo desconcertante: yo no me puede permitir que la gente crea que Asunta es contestona. Ella es perfecta. Su tema recurrente fueron los viajes con su amante, sus cenas...» Le dijo que Alfonso se hacía cargo de la logística; todo eran apariencias. En el piso que compartían madre e hija había dos paquetes de galletas y poco más. A diario comían en el piso barato alquilado por Basterra a unos metros . Lo que sí había eran cuadros adquiridos en Arco. «Cuando todo esto pase, te lo regalo», prometió a uno de los agentes. Ninguno esperaba siete años después que Charo se colgara en su celda.