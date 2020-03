Coronavirus Varios presidentes autonómicos piden medidas más drásticas: ¿En qué consistiría el cierre total? Mandatarios reclaman a Sánchez frenar aún más la movilidad de las personas durante el estado de alarma

La demanda prácticamente unánime que Pedro Sánchez se está encontrando es la de acelerar las entregas a las regiones de suministros sanitarios para hacer frente a la crisis del coronavirus. Pero no es la única. Varios presidentes hablan ya de valorar medidas más contundentes para frenar aún más la movilidad de las personas durante el estado de alarma. Y lo hacen desde todos los colores políticos.

El que ha llegado más lejos es el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, que este fin de semana firmó una orden que decretaba el cierre de toda actividad económica no esencial en su comunidad para frenar la pandemia del coronavirus. El Ministerio de Sanidad, no obstante, advirtió al presidente regional de que no tiene competencias para aprobar este tipo de medidas y que una orden así solo puede darla la autoridad competente: Sanidad.

Lo que pedimos al Gobierno central es sencillo: si no consideran oportuno endurecer el confinamiento en toda España, al menos, que nos dejen hacerlo en la #RegióndeMurcia.



Necesitamos un paso más. Cada minuto que perdamos, son vidas que ponemos en peligro. pic.twitter.com/T0RRCWS5m9 — Fernando López Miras (@LopezMirasF) March 22, 2020

López Miras apeló, para justificar su decisión, a informes de salud pública que reclaman el cierre de toda actividad no esencial. Las únicas actividades económicas autorizadas en un escenario de cierre total serían el transporte de mercancías, farmacia, alimentación, energéticas, gasolineras, aseguradoras y bancos, correos, sector primario, y medios de comunicación.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno (PP), también reclamó a Sánchez «más medidas» para que la lucha contra el coronavirus «sea eficaz y termine lo antes posible para todos». Pero también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page (PSOE), pidió abrir una reflexión sobre si hay que «endurecer» las restricciones que ya están en vigor «en relación al confinamiento y la movilidad de personas». Y planteó que podría hacerse al menos en determinadas áreas que no tienen que coincidir necesariamente con el ámbito territorial de la comunidad autónoma.

También Alberto Núñez Feijóo (PP) reclamó cambios en el criterio para el reparto de fondos que considera que han perjudicado a la Xunta de Galicia. Feijóo reclamó más medidas en el ámbito económico. Un campo en el que Isabel Díaz Ayuso (PP) pidió desde la Comunidad de Madrid: «Ahora necesitamos medidas contundentes, de cortísimo plazo para mantener a las empresas con vida, a las pymes y a los autónomos», dijo la presidente madrileña, partidaria de condonar los impuestos a pymes y autónomos mientras duren las restricciones.

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha pedido este lunes a los presidentes autonómicos «lealtad y solidaridad para garantizar que las decisiones que se toman son con todos y entre todos». Respecto de la posibilidad de que el Gobierno se vea abocado a tomar medidas más restrictivas, González Laya ha subrayado que cada país está gestionando esta pandemia de la manera que considera más eficiente de acuerdo con sus propias características.

Según Laya, España «ha ido por delante de muchos países europeos, no porque esto sea una carrera para ver quién es más estricto, sino para acortar los contagios y aplanar la curva». Y ha afirmado que las medidas tomadas por el Gobierno son «muy claras»: restricción de movimientos para todos los ciudadanos, salvo para comprar alimentos, medicamentos, ir al médico o acudir a trabajar en aquellas empresas que no garantizan el teletrabajo.