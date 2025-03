Varios diputados no quieren concurrir con Ignacio Aguado porque puede dañar su reputación

Empieza la desbandada. El fiasco de la 'operación Murcia' impulsada desde la dirección nacional de Ciudadanos (Cs) ha generado un terremoto interno agravado por la encuesta que ABC publicó ayer y que vaticina su desaparición de la Asamblea de Madrid ... si finalmente se celebran elecciones. Y una tercera clave, también desvelada por este periódico ayer: Inés Arrimadas planteó a Ignacio Aguado hace un mes romper con el PP en Madrid. El resultado de cruzar estas tres claves es dramático para las aspiraciones de Ciudadanos ya que anuncia el comienzo de una desbandada a la hora de concurrir a la cita electoral –pendiente aún de los tribunales– del próximo 4 de mayo . Según ha podido saber ABC, al menos tres diputados no quieren participar en las listas por el daño reputacional que les puede suponer teniendo en cuenta que muy probablemente no salgan elegidos y tendrán que buscar trabajo. Estos son los términos del debate interno que hoy se vive en Cs Madrid .

La esencia de esta crisis viene de lejos, pero estalló el pasado miércoles por la mañana. Al trascender la presentación de una moción de censura de Cs en alianza con el PSOE para derrocar a Fernando López Miras hubo dos formas de reaccionar: los que consideraban que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid , Ignacio Aguado, debía trasladar 'ipso facto' su lealtad y apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid; y los que entendían que esto era una oportunidad para tensar aún más las relaciones con Isabel Díaz Ayuso . Entre estos últimos se encuentra el propio Aguado, que estaba al tanto de la estrategia impulsada por Arrimadas desde hace un mes –como contó ayer ABC– para romper pactos con el PP, pero que no conocía el detalle de la ejecución. La dirección nacional de Cs negó ayer a este periódico que se barajase la posibilidad de presentar una moción de censura en la Comunidad de Madrid, pero distintas fuentes de máxima solvencia ratificaron la información de este diario.

Este es el relato de hechos: cuando trasciende la noticia de la moción en Murcia, una fuente de Cs Madrid hace unas primeras declaraciones a 'eldiario.es', en las que lejos de frenar la rumorología que estaba empezando a producirse ante el posible efecto contagio a Madrid, Castilla y León y Andalucía asegura que Díaz Ayuso debe «tomar nota». Poco después, el equipo de César Zafra , portavoz de Cs en la Asamblea, convoca a todos los diputados autonómicos del partido a una reunión extraordinaria. La mañana avanza, Ayuso firma el decreto de convocatoria de elecciones a las 11:45 y la izquierda decide a continuación registrar dos mociones de censura . Todo sucede muy rápido. Aguado no ha hecho nada por parar a Ayuso y tampoco está al tanto de las mociones del PSOE y de Más Madrid .

La reacción a la moción en Murcia dividió a los diputados de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid

El grupo parlamentario de Cs tiene dos chats de WhatsApp, uno de diputados llamado 'Diputados Asamblea' y otro en el que participan más personas del 'staff', llamado 'Rumbo a Sol' . En el primero, según ha podido saber este periódico, el diputado y exconsejero de Políticas Sociales de Díaz Ayuso, Alberto Reyero , se mostró partidario de apoyar la iniciativa del PSOE. No es el único, hay otros diputados que lo dicen de viva voz. Poco tiempo después, llega a la reunión Aguado, que pronuncia un discurso para animar al grupo: «Si vamos a elecciones, vamos a por todas y a ganar». También arremete duramente contra Díaz Ayuso por tomar esa decisión.

El otro sector de Cs Madrid considera que Aguado debería haber frenado inmediatamente la réplica madrileña del terremoto murciano para mantener el Gobierno de coalición con el PP . La fractura viene de lejos. Uno de los últimos motivos de discrepancia interna fue la entrevista que Aguado concedió a ABC el pasado 28 de febrero, cuyo titular generó sorpresa y malestar en ese sector crítico de su partido: «Me he enganchado a 'La isla de las tentaciones'». Esos críticos hoy se debaten entre presentarse o no a las elecciones, dado que no comparten la estrategia de Aguado, no creen en su liderazgo y no están dispuestos a desgastarse personalmente para salir perjudicados en el futuro. Nadie lo hará público hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) resuelva el contencioso entre elecciones y mociones de censura.

Candidato Aguado

En la dirección de Cs en Madrid, en el núcleo duro, no tienen dudas de que el candidato será y debe ser Aguado. Pero se concede una posibilidad de que pueda no serlo porque la dirección nacional intente ejecutar una maniobra para recuperar impulso. En ese caso, una eventual salida de Aguado podría llevar consigo el abandono de sus principales lugartenientes, dejando al partido carente de peso político. Al respecto no hay novedades, pero en el partido hay quienes señalan que aunque Aguado haya podido ser una víctima de esta operación, su enfrentamiento con Díaz Ayuso hace imposible que en el futuro pueda reeditarse un pacto así. Y Cs no puede salir a la arena electoral en la Comunidad de Madrid dando por sentado que su única opción de pacto posible es con la izquierda a la que en el anterior ciclo electoral había vetado.

Si finalmente hay comicios autonómicos, algo que prevé dirimir hoy la sección octava de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJM, se abre otro melón para Cs: según sus estatutos , deben celebrarse elecciones primarias salvo en el caso de que no se conforme gobierno y haya una repetición electoral. En las normas internas de Cs no se recoge el escenario de un anticipo a mitad de legislatura, pero en la cúpula del partido hay quien ve ambigüedad y plantea la duda de si deben o no convocarse primarias.

Fuentes de la dirección nacional de Cs, el jueves, aseguraban que no se maneja ningún otro nombre que no sea el de Aguado ni se valora buscar un candidato estrella. Pero el viernes Arrimadas, en sendas entrevistas en Onda Cero y en Telecinco, evitó comprometerse públicamente con la candidatura de Aguado, que ya ha manifestado su intención de dar la batalla si hay primarias, aunque sí reconoció su labor durante estos años al frente del partido en la Comunidad de Madrid.