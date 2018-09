Cuando Sánchez pedía dimisiones por casos como el de su ministra Montón El presidente del Ejecutivo, que llegó a afirmar que con Cifuentes la mentira presidía la Comunidad de Madrid tras el estallido del escándalo del caso Máster, respalda a la ministra de Sanidad después de las informaciones que señalan a su título

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha visto envuelto en la segunda gran polémica de su legislatura a costa, otra vez, de uno de sus ministros. El primer golpe llegó de la mano de Màxim Huerta, que fue designado ministro de Cultura y Deporte, después de que se hicieran públicos sus problemas con Hacienda. El «escándalo» se saldó con su salida del ministerio y con José Guirao como relevo.

Esta semana, otra polémica ha salpicado al Gobierno de Sánchez: el máster de la ministra de Sanidad Carmen Montón, que según informaba eldiario.es es «irregular». Este lunes, la Universidad Rey Juan Carlos anunció una investigación en torno a la titulación y la propia ministra optó por dar explicaciones ante la prensa. «No he cometido ninguna irregularidad», sentenció Montón. En su comparerencia, también deslizó que no iba a aceptar comparaciones con otros casos recientes porque «no todos somos iguales».

Apenas 24 horas después, el presidente del Gobierno ha manifestado que Montón «está haciendo un trabajo extraordinario y lo va a seguir haciendo». El silencio del presidente del Gobierno, y sus palabras de apoyo hacia su ministra, distan mucho de las que dedicó a Cristina Cifuentes tras el estallido del «Caso Máster».

«No hay igualdad cuando la presidenta se vale de su puesto para falsear su expediente, no hay justicia cuando los alumnos han tenido que ahorrar y esforzarse», espetó en abril Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno también valoró que «no hay libertad cuando se usan las instituciones públicas de todos en el interés partidario de unos pocos». Incluso, en un acto, se refirió a la trayectora de la expresidenta de la Comunidad de Madrid en tono jocoso, asegurando que representaba la cultura del esfuerzo del PP que, en su opinión, se resumía en «pilla que te pilla hasta que te pillen»,

El líder del PSOE llegó a aseverar que si Cifuentes no era capaz de aclarar y explicar las informaciones de su máster «tendría que asumir en primera persona las responsabilidades políticas». «La mentira no puede presidir la Comunidad de Madrid», afirmó en una entrevista en Onda Cero.

Adriana Lastra también valoró la publicación de las informaciones relativas al máster de Pablo Casado. La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso llegó a asegurar que el líder del PP no era «un representante político digno».