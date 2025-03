Urkullu y Revilla dicen «sí» a reabrir sus fronteras el viernes

Sostenían desde la administración cántabra, no sin razón, que el impacto que tendría reabrir las fronteras con la comunidad vecina sería muy relativo teniendo en cuenta que apenas dos días después el Gobierno central pondrá fin al Estado de Alarma. El deseo no disimulado de los Ejecutivos de Miguel Ángel Revilla e Iñigo Urkullu de permitir el libre tránsito entre uno y otro territorio no es todavía una realidad, pero sí se da por hecho. Es el poso que queda de la conversación telefónica que mantuvieron esta tarde ambos dirigentes, que se han citado de nuevo el próximo jueves en Vitoria.

El alto grado de sintonía entre presidentes permite aventurar que, a muy tardar, el próximo fin de semana los ciudadanos de País Vasco y Cantabria podrán desplazarse entre una y otra autonomía como antes de que estallara la crisis sanitaria del coronavirus. La noticia insufla aire a la economía y reaviva el optimismo de los propios vecinos, especialmente el de aquellos con segunda residencia en la Comunidad limítrofe, aunque en cualquier caso todavía no es oficial : el lendakari tiene que ponderar ahora con su Gobierno la decisión. Nada hace indicar, en cualquier caso, que la medida no saldrá adelante.

Al término del encuentro, que ha tenido lugar a última hora de la tarde, el Ejecutivo de Cantabria lo daba ya por seguro, y apuntó que la reapertura de fronteras supondrá «un claro revulsivo para la reactivación económica» . El gabinete de Revilla tiene de hecho muy avanzado ya el decreto que establecerá el paso hacia la nueva normalidad, que será publicado a las 00.00 horas del viernes en el Boletín Oficial autonómico.

La posición de Urkullu y Revilla reafirma una idea que no estaba tan clara en días pasados, a raíz del surgimiento de brotes de coronavirus en varios hospitales vascos. Los focos continúan activos, y de hecho alcanzan ya los 54 casos. Incluso los Gobiernos de País Vasco y Cantabria titubearon ante la incertidumbre de la situación epidemiológica.

Focos «controlados»

No obstante, el Departamento vasco de Salud dio esta mañana su veredicto: la situación no solo está «controlada», sino que es «muy favorable». Según el último parte informativo, el pasado domingo se detectaron tres nuevos contagios en el hospital de Basurto, que alcanza los 41; y otros cuatro en el centro vitoriano de Txagorritxu (13). «La detección precoz y las medidas de aislamiento nos han permito estrechar el cerco y frenar la transmisión y el sistema de vigilancia y control ha funcionado, y esa es nuestra principal fortaleza», dijo la consejera Nekane Murga. La valoración positiva del área de Salud da a Urkullu vía libre para levantar el estado de alarma.

«Tomaremos la decisión en función de los datos sanitarios», apuntaban desde Lendakaritza, lo que abre la puerta a que ese paso hacia la nueva normalidad se produzca en las próximas horas.