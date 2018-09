La URJC detecta cambios en las notas de Montón y depurará responsabilidades El centro está revisando «asignatura por asignatura» el curso de la ministra de Salud para averiguar cómo se han producido los errores

S.E.

Madrid Actualizado: 11/09/2018 11:03h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid ha detectado cambios de notas en el expediente de la ministra de Sanidad y exconsellera valenciana, Carmen Montón, y está revisando «asignatura por asignatura» para averiguar cómo se han producido y depurar responsabilidades, según informa Efe.

En un comunicado, la URJC ha informado de que en el marco de la investigación abierta desde el pasado mes de junio con respecto al Máster de Estudios Interdisciplinares de Género del Instituto de Derecho Público (IDP), recién clausurado, «se están analizando escrupulosamente» tanto el caso de la ministra Carmen Montón «como los demás casos de ese curso».

La Universidad está revisando el expediente de Montón «asignatura por asignatura» para enmarcar «en qué contexto se han producido los cambios de notas que ha constatado la inspección», ha subrayado.

«La inspección de servicios está investigando este máster con toda la diligencia posible para que tan pronto se tengan los resultados, tomar las medidas oportunas y depurar responsabilidades», destaca el comunicado.

Tras comparecer ayer para intentar aclarar la situación, Montón ha afirmado hoy que sería «injusto» dimitir por «algo que no he hecho». La titular de Salud, en una entrevista en Cadena Ser, ha asegurado que no es su responsabilidad si se cambiaron las notas de su máster después de finalizar el curso.

Por otro lado, Montón asegura que siente el apoyo de su presidente y que Sánchez quiere «que esté fuerte y que de explicaciones claras».