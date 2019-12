Urdangarin sale de la prisión de Brieva (Ávila) para disfrutar de su primer permiso penitenciario El exduque de Palma fue recogido en el centro penitenciario a primera hora de la mañana, para ir a la ONG donde hace voluntariado y no tendrá que volver hasta antes del sábado a las 8.40 de la mañana

Iñaki Urdangarin disfruta desde las 8.40 minutos de la mañana de esta jornada de Nochebuena de su primer permiso penitenciario de cuatro días, tras haber abandonado en un coche el Centro Penitenciario de Brieva, en Ávila, donde ingresó el 18 de junio de 2018.

Desde entonces el cuñado del Rey da cumplimiento una condena de 5 años y 10 meses de prisión por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y otro tráfico de influencias dentro del conocido como «Caso Nóos».

Urdangarin ha sido recogido por el mismo vehículo en el que cada martes y jueves, desde el pasado septiembre, realiza el trayecto entre Ávila y Pozuelo de Alarcón (madrid) para realizar labores de voluntariado en una ONG de atención a personas con discapacidad.

El vehículo, de color gris, ha llegado al interior del recinto penitenciario a las 8.32 minutos, para después acceder a la propia cárcel por la puerta principal y recoger en su interior al marido de la infanta Cristina.

Ocho minutos después, a las 8.40 horas, ha salido del interior del recinto en la parte trasera del mismo vehículo, en dirección a Pozuelo de Alarcón, donde tiene previsto acudir, como cada martes y jueves desde septiembre, antes de pasar los próximos cuatro días con su familia. El exduque de Palma tendrá que volver a este centro penitenciario de mujeres antes de las 8.40 horas del próximo sábado.

Este es el primer permiso penitenciario de Iñaki Urdangarin, que ingresó en la prisión de Brieva desde el 18 de junio de 2018.

Su madre Claire Liebaert no podía mostrar mayor satisfacción este día 23 de diciembre y en declaraciones a Europa Press se vislumbraba su felicidad: «Muy bien, muy contenta. Todo estupendo».

Sin embargo, la consuegra de los Reyes Juan Carlos y Doña Sofía mostraba su discreción y pedía que no le preguntaran más porque luego le iban a regañar: «No puedo decir nada la verdad, luego me riñen». Así, discreta y feliz comentaba que no sabía cuando iba a llegar su hijo Iñaki a casa: «No lo sé, cómo no se puede hablar por teléfono no lo sé. La verdad es que no, pero en un día de estos».

Iñaki Urdangarin solicitó este permiso penitenciario a finales del pasado mes de noviembre, una vez cumplida una cuarta parte de la pena. Aunque inicialmente solicitó siete días de permiso, el máximo que contempla la ley, finalmente la Junta de Tratamiento de la prisión lo redujo a los cuatro que disfruta a partir de este martes.