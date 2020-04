Unidas Podemos denuncia en la Fiscalía una «organización criminal» que crea bulos para atacar al Gobierno El escrito solicita «las acciones penales que pudieran corresponder» por los delitos de «simulación de peligro, calumnias e injurias a altas instituciones del Estado y organización criminal»

El grupo parlamentario de Unidas Podemos (UP) ha registrado ante la Fiscalía una nueva denuncia por la difusión de «bulos» a través de las redes sociales para atacar al Gobierno de coalición por su gestión sobre la crisis del coronavirus. Concretamente, denuncian una serie de vídeos que muestran, el primero, una sala llena de ataúdes y, el segundo, bolsas que supuestamente contienen cadáveres en un hospital madrileño. Según han contrastado, esas imágenes corresponden otros países.

El escrito está firmado por los diputados Enrique Santiago y Martina Velarde, que solicitan «las acciones penales que pudieran corresponder» por los delitos de «simulación de peligro, calumnias e injurias a altas instituciones del Estado y organización criminal», según informa Europa Press. El pasado jueves, Santiago también registró otro junto al diputado Juantxo López de Uralde por más informaciones falsas y vídeos.

UP argumenta en el texto que se trata de una «organización criminal» dotada de «una estructura organizada con el fin exclusivo de difundir graves infundios y falsedades a sabiendas, mentiras que buscan causar alarma social, desestabilizar la situación política y debilitar la actuación de las instituciones del Estado, es decir, que buscan dañar a la sociedad española, a las instituciones y a todas las personas que viven en nuestro país».

Desde UP reconocen no saber de dónde salen los vídeos, aunque sí señalan que uno de sus propagadores en Twitter es un usuario que se dice seguidor de Vox y que ha respondido con los bulos a comentarios de dirigentes de PSOE y UP. Entre ellos, al portavoz de UP en el Congreso, Pablo Echenique.

Según explican, el primer vídeo que se difundió a través de las redes sociales y de Whatsapp muestra un almacén lleno de ataúdes bajo un texto que decía lo siguiente: «La foto por la que están investigando a decenas de policías y sanitarios» y «El PSOE investiga quién hizo la foto (...) No quieren que salgan estas imágenes».

UP explica en su denuncia que las fotografías pertenecen a los cuerpos de fallecidos en Lampedusa, Italia, durante un naufragio en octubre de 2013. Pero que en ningún caso se trata de fallecidos por el coronavirus en España como se intenta dar a entender.

Por otro lado, el segundo vídeo muestra «bolsas con cadáveres» que supuestamente pertenecen al Hopistal Ramón y Cajal, de Madrid, con un texto adjunto que dice: «¿Quieres ver la realidad que te oculta el Gobierno? Pues es esta. Grabado hoy con cámara en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid...». El propio hospital ha desmentido la información. El partido morado asegura que se trata de imágenes del Hospital General Norte IESS Los Ceibos de Guayaquil (Ecuador).