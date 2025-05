«Lo único que he conseguido es perder 100 euros y el móvil; me vuelvo con mi madre»

Por la playa, en sentido contrario a los que tratan de entrar a nado en Ceuta, camina cabizbajo Samir Masawi , uno de los 6.000 marroquíes contabilizados que entró en España este pasado lunes de forma irregular llamado por la apertura de la ... frontera en Marruecos. «Seguí a la gente porque no había control y estaba abierto, pero ya me voy» , reconoce este joven, que como otros muchos vieron la oportunidad de llegar a la ‘tierra prometida’ en busca de una mejora en sus vidas, pero en menos de 24 horas ha constatado que ese sueño no es real.

Pasa por detrás de un grupo de militares que custodia a un nutrido número de menores, que han aprovechado para dar el salto a la ciudad autónoma. «Aquí no hay nada», lamenta Samir, que es de una localidad a unos 30 kilómetros de la frontera y que dice que vuelve para cuidar a su madre. «Me ha llamado y me ha dicho que la he dejado allí sola. Aquí no hay trabajo, así que me voy» , explica el joven, que regresa a contracorriente, mientras otros muchos compatriotas siguen queriendo entrar en España. «Esta sola y vuelvo con ella», añade Samir, desilusionado por haber logrado estar en España, pero no haber tenido oportunidad en su corta estancia de pasar a la península.

Así, coge rumbo a hacia el primero de los espigones de la frontera del Tarajal. Desde allí atravesó una parte de la playa tomada por el ejército, donde las patrulleras evacuaban a los que trataban de pasar a nado y sucumbían al cansancio. En esa parte, los que regresaban como Samir eran azuzados a golpe de porra para que no se detuvieran en la arena, hasta que llegaban a la línea de la frontera. La puerta estaba abierta para volver a Marruecos.

En ese punto, la Policía Nacional y la Guardia Civil se empleaba a fondo con porras y gases lacrimógenos para contener la avalancha, que ya había rebasado la verja de Marruecos. La franja entre las dos vallas está tomada por al mediodía por los que intentan salir del país alahuí. «Hay muchísimos. No es solo la ladera que se ve, si no la montaña de atrás. Cuando regresan , los vuelven a poner en cola para que entren en Espala otra vez», reconocía una agente de la Guardia Civil en la frontera.

JJM

Samir no pretende volver a ponerse en cola. La experiencia no ha sido como esperaba. «No estoy mal en Marruecos, me dedico a la venta ambulante de verduras y frutas. Me da para vivir», señala el joven, antes de pedir una ayuda económica para poder regresar y de asegurar que si vuelve a intentar entrar en España será con «algo seguro». Tras pasar la noche en un parque, como algunos cientos de los que han pasado el espigón esto días, Samir asegura que en Ceuta no hay nada que hacer. «He perdido cien euros y el móvil. Me vuelvo a Marruecos con mi madre», asegura el joven.

Otros muchos deambulan a estas horas por la ciudad, que está desbordada por tanta llegada. Por la noche, algunos se refugiaron en colegios, lo que hizo que algunos padres no hayan mandado a sus hijos a clase. Las colas al mediodía de este martes en las puertas para la recogida de los alumnos eran más pequeñas de las habituales.

JJM

Constantemente se ven personas andando con bolsas de basura, donde llevan las pocas pertenencias que han logrado pasar por los espigones de la valla fronteriza. Y siguen entrando marroquíes, que escapan a las cargas policiales. «Hemos estudiado, pero allí no hay trabajo. Venimos a ver si podemos tener futuro», señala Asma, que ha entrado con tres amigos, una de ellas tiene que ser atendida por una visible cojera, antes que otra mujer se desmaye en la playa. Un drama del que Samir huyó antes de cumplir las 24 horas de su viaje al sueño europeo.