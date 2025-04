Último día de campaña electoral 

A dos días de la cita con las urnas, los candidatos afrontan este domingo marcado por los actos del día de la Comunidad de Madrid.

A las 18:00 comenzará la corrida de toros en la plaza de las Ventas, y simultáneamente se sucederán los cierres de campaña de los seis partidos.

21:07 Abascal: “Rocio se ha tenido que enfrentar a la violencia, a la censura y a las encerronas” Rocío Monasterio pide el voto para Vox porque es “el único seguro” y “ vosotros sabéis que vamos a hacer con vuestro voto. Nuestra palabra tiene valor”. Informa Paloma Cervilla.

20:56 Ayuso: “El sanchismo está regando de odio las calles de Madrid” A mí también me han enviado unas balas, pero a la violencia no hay que darle eco. Ante las amenazas, al terrorismo lo último que hay que darle es luz. A la violencia, oscuridad. Al autoritarismo, pasotismo, fuera de nuestras vida”. Informa Mariano Calleja. Isabel Díaz Ayuso en el acto del PP en Madrid Río

20:53 Rocío Monasterio:“Vamos a conseguir que Pablo Iglesias se vaya a su casa" Monasterio apuesta por tener “barrios seguros y limpios donde no se cierren los comercios de siempre, donde nuestros mayores puedan estar en las plazas sin que los asalten”. Informa Paloma Cervilla. La Plaza de Colón con simpatizantes de Vox

20:45 Ayuso: "El problema de Madrid es Pedro Sánchez, no es al revés" Ayuso ha cerrado el mitin, con un discurso muy emotivo después de un año durísimo de pandemia y de ataques continuos de la izquierda. La candidata ha hablado como si la victoria del 4 de mayo fuera ya un hecho. Ni se les pasa por la cabeza que pueda ocurrir otra cosa. Su seguridad es, en ocasiones, pasmosa ante lo que puede ocurrir el martes. Ayuso ha sacado pecho de su decisión de no cerrar Madrid, clave en esta campaña. Así , ha recordado lo que dijo cuando tomó la decisión: "No pienso cerrar Madrid, porque no hay un motivo, porque no me da la gana y porque a mí nadie me chantajea". Se ha ganado el mayor aplauso de la tarde. Informa Mariano Calleja. Díaz Ayuso en el acto de cierre de campaña

20:36 Comienza el acto de Vox en Colón Toma la palabra Ignacio Garriga, líder del partido verde en Cataluña. Se han ocupado las 3.500 sillas y se ha completado el aforo de la Plaza de Colón. Garriga: “Vamos a proteger a Madrid y evitar el asalto de la izquierda a las instituciones”. “En Roció Monasterio tenéis la mejor candidata. Una mujer valiente, libre y que no baja la cabeza ante la izquierda” , ha dicho Garriga. Informa Paloma Cervilla Plaza de Colón

20:25 Casado: «El 4 de mayo será el principio del fin de Pedro Sánchez» El líder del PP: «Mientras Sánchez se iba de vacaciones, negaba los muertos, compraba pruebas falsas y hacía el ridículo, aquí en Madrid la presidenta protegía la salud de los madrileños y ahora garantiza la vacunación. Eso es la libertad» Durante su intervención Casado ha dejado claro que: «El 4 de mayo será el principio del fin de Pedro Sánchez, por eso tenemos que ir a votar en masa. Madrid será el kilómetro cero del cambio en España. La semana que viene empieza todo». Informa Mariano Calleja. Pablo Casado durante el acto de cierre de campaña

20:22 Termina el acto de campaña de Más Madrid "Lo malo conocido es abandonar a nuestros mayores, a los sanitarios, a PYMES y empresas. Son cero leyes, presupuestos y ayudas. Lo bueno conocido es un gobierno que cuide, un gobierno humano, empático y decente", ha dicho Mónica García, que ha terminado con un 'Madrid es la hostia'. Iñigo Errejón en el cierre de campaña

20:14 Pablo Casado:«¡De la Puerta del Sol al Palacio de La Moncloa!» Casado pide a Pedro Sánchez que destituya hoy mismo al ministro del Interior Marlaska por las agresiones de los "matones" de Podemos. Informa Mariano Calleja. El líder del Partido Popular en el acto del cierre de campaña

20:03 Concluye el acto de Ciudadanos Concluye la intervención de Bal con vehemrncia. "El día 4 de mayo se escribe la historia de la Comunidad de Madrid. No os arrepintáis el día 5 de mayo de no haber ido a votar y de que Cs no esté en el Gobierno. Vamos a ser el Gobierno donde no tienes que elegir, el de las políticas sociales y el de los bajos impuestos. ¡Somos más, somos mayoría, vamos Ciudadanos!". Bal agita la bandera de la Comunidad de Madrid mientras sube al escenario con él la plana mayor del partido. Diputados, eurodiputados... Cs se juega su futuro en estas elecciones. Informa Juan Casillas.

20:01 Termina el acto del PSOE en Entrevías Sánchez ha reivindicado la papeleta de su partido para liderar el bloque progresista. Ha vinculado el cambio en la Puerta del Sol a las posibilidades de la región de aprovechar la senda de la recuperación económica: «Madrid no puede seguir dividida ni enfrentada sistemáticamente al Gobierno y a las comunidades vecinas», ha dicho Sánchez. El presidente del Gobierno ha vuelto a poner encima de la mesa la idea de articular un cordón sanitario en torno a Vox. Ha puesto en valor que Angela Merkel lo aplicase en el estado de Turinga: «prefirió que gobernara la izquierda a gobernar ella con la ultraderecha», ha puesto en valor Sánchez. El presidente ha criticado que el PP esté dispuesto a pactar con una ultraderecha «machista, xenófoba y homófoba» porque un pacto de esas características «puede ser el principio del fin de una democracia vigorosa».

20:00 Almeida: "Pablo Iglesias es quien ha traído el odio a las calles de Madrid" Almeida ha agradecido a los suyos que no hayan caída "en una sola trampa del odio" de la izquierda. "Querían que picáramos, frente a si crispación, nuestra sonrisa y humor. No hemos caído en ninguna trampa"."Pablo Iglesias es quien ha traído el odio a las calles de Madrid y ha traído la confrontación como forma de hacer política" Almeida: "Pero el problema no es Pablo Iglesias. Es Pedro Sánchez y el sanchismo y por eso es tan importante que Madrid lance un mensaje al conjunto de la nación: el fin de los días de Sánchez en La Moncloa se acerca. Ha hecho una campaña de lo más sucio que se puede hacer". Informa Mariano Calleja. El alcalde de Madrid acompaña a Ayuso en el cierre de campaña

19:50 Pío García Escudero: 'Ayuso ganará al sanchismo' El presidente de la gestora del PP de Madrid, Pío García-Escudero, asegura que el martes Ayuso ganará al sanchismo y al populismo de extrema izquierda y será el preludio de la llegada de Casado a La Moncloa. “Esto es el Partido Popular de Madrid. Esto es quien va a ganar las elecciones dentro de dos días”, presidente del PP en la Comunidad de Madrid. "Quedan 2 días para que gracias al voto de la inmensa mayoría de los madrileños que van a llenar las urnas de papeletas del Partid Popular, la libertad y la democracia va a derrotar sin paliativos al Sanchismo y al populismo". Informa Mariano Calleja. El PP celebra en Madrid Río el cierre de campaña

19:45 Bal recibido con gritos de 'presidente, presidente' Empieza Edmundo Bal. "Esto no hay quien lo pague. Me siento muy orgulloso de esta campaña, de todos vosotros, de todas las carpas llenas de ilusión". Los asistentes le cantan "presidente, presidente", ajenos a los sondeos. El objetivo de Cs es alcanzar el 5% del voto para permanecer en la Asamblea regional. Bal da las gracias a los dos conductores de su furgoneta y a "las cuatro mujeres irrepetibles" que han formado parte de su comité de campaña como responsables de la comunicación. Más emocionado que nunca, rinde homenaje al fallecido Joan Mesquida: "Me enseñó lo que es la política, lo que es el interés general, sé que está aquí, entre nosotros". Informa Juan Casillas. Edmundo Bal, candidato de Cs a la Comunidad de Madrid

19:42 Sánchez contra el Gobierno de Ayuso Sánchez acusa al Gobierno de la Comunidad de Madrid de «banalizar la causa de las mujeres» y define que un Ejecutivo liderado por Gabilondo será «feminista, paritario, diverso, social y ecologista». Informa Víctor Ruiz de Almirón. Cierre de campaña del PSOE

19:39 La candidata de Más Madrid cierra la campaña en la Cuesta de Moyano Mónica García: "Ayuso dice que va a arrasar. Esta película ya la hemos visto: arrasar nuestro estado de bienestar, nuestros servicios públicos... 'Voy a arrasar' es lo que dice el chulo del barrio o el abusón del patio. 'Voy a cuidar' es lo que decimos nosotros" Mónica García, líder de Más Madrid

19:37 Pedro Sánchez en el acto del PSOE: «Debemos impulsar al bloque progresista hacia la victoria» Ante las dudas que han arrojado los sondeos en los últimos días por la subida de Más Madrid, Pedro Sánchez ha reivindicado que tiene que ser «la papeleta del PSOE» la que debe «impulsar al bloque progresista hacia la victoria». El presidente del Gobierno ha apelado a la movilización de los feudos tradicionales del PSOE «para que la recuperación económica no se concentre en la calle Serrano». Sánchez asegura que con el PSOE en la Puerta del Sol se puede hacer algo «similar» a lo que ha hecho Joe Biden en Estados Unidos cambiando el rumbo de las políticas públicas tras la derrota de Donald Trump. Informa Víctor Ruiz de Almirón. Pedro Sánchez durante el acto de campaña de cierre

19:28 El candidato del PSOE se muestra optimista Gabilondo termina trasladando la idea de que el vuelco es posible, y a la vez de que lo liderará el PSOE, alejando la idea de la pujanza en los sondeos de Más Madrid: «Estamos tocando la victoria de la mano del PSOE, no penséis otra cosa». Informa Víctor Ruiz de Almirón.

19:26 Iglesias en el cierre de campaña: El candidato Iglesias: “En España cuando la derecha cree que puede perder el poder, enseña su verdadera cara, la de enemigos arrogantes y violentos de la democracia”. Informa Gregoria Caro. El candidato Iglesias en el cierre de campaña

19:23 Gabilondo pide la movilización El candidato Ángel Gabilondo apela a la movilización: “Si nosotros no vamos a votar ellos se quedan. Si no vamos perdemos todo ya será ya demasiado tarde", ha dicho el candidato socialista. La organización cifra la asistencia al acto en 550 personas que han ocupado el espacio habilitado. En torno a un centenar ha tenido que quedarse fuera. Informa Víctor Ruiz de Almirón. Ángel Gabilondo durante el cierre de campaña

19:18 Edmundo Bal, Villacís y el himno de Cs Suena Seven Nation Army, de The White Stripes, en la plaza de la Villa. El himno adoptado por Edmundo Bal en la campaña del 4-M. El candidato de Ciudadanos, aficionado del Atlético de Madrid, eligió esta canción en homenaje al Vicente Calderón. Era la música que sonaba cuando los colchoneros marcaban gol en su antiguo estadio. Sale la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, visiblemente emocionada. "Vais a tener que esperar un poco", dice con un nudo en la garganta, y los asistentes responden con cánticos de "Begoña, Begoña". La vicealcaldesa arranca reconociendo la labor del exvicepresidente regional Ignacio Aguado. Informa Juan Casillas. Edmundo Bal en el cierre de campaña

19:16 Reyes Maroto critica el uso de las instituciones «de forma partidista» La ministra de Industria, Reyes Maroto, ha acusado al Gobierno de la Comunidad de Madrid de de haber decidido «no combatir la pandemia». Maroto ha criticado el acto de esta mañana en la Puerta del Sol en la conmemoración del 2 de mayo. Ha criticado el uso de las instituciones «de forma partidista». Informa Víctor Ruiz de Almirón. La ministra de Industria, Reyes Maroto

19:14 Pablo Iglesias aparece en Vicálvaro Así ha aparecido el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, en el anfiteatro Lourdes y Mariano, en Vicálvaro. Si se puede”, le gritan. Le acompañan Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social; Irene Montero, ministra de Igualdad; Ada Colau, alcaldesa de Barcelona; y las candidatas y candidatos de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid Isa Serra, Alejandra Jacinto, Agustín Moreno, Serigne Mbaye, Vanessa Lillo y Jesús Santos. Informa Gregoria Caro Pablo Iglesias en el cierre de campaña

19:06 Lleno en el cierre de campaña de Unidas Podemos Unidas Podemos cierra su campaña en el anfiteatro Lourdes y Mariano, en el Parque de la Cuña Verde de Vicalvaro. Gritos de “si se puede” a escasos minutos de empezar. Informa Gregoria Caro. Cierre de campaña de Unidas Podemos

18:53 José Manuel Franco: «Tenemos que dar el último empujón. Todavía queda gente por convencer» Por su parte, el secretario general del PSOE-M, con inusitada sinceridad, ha celebrado que ya se acaban estos «15 interminables días de campaña». Los socialistas trasladan la idea de que la situación está más ajustada de lo que pronostican los sondeos, pero reconociendo de manera implícita que todavía van por detrás: «Tenemos que dar el último empujón. Todavía queda gente por convencer», ha dicho Franco. Informa Vítor Ruiz de Almirón. José Manuel Franco

18:50 El acto del PSOE: «No queremos que Madrid sea la única región de Europa donde gobierne la ultraderecha» Carazo y Jalloul, las dos primeras en intervenir en el mitin, han recurrido a la eventual necesidad de Díaz Ayuso de contar con Vox para gobernar como elemento de agitación para movilizar a su electorado: «No queremos que Madrid sea la única región de Europa donde gobierne la ultraderecha». Informa Víctor Ruiz de Almirón. Sánchez en el acto del PSOE-M

18:47 Ciudadanos, en el centro de Madrid para el cierre de campaña Veinte minutos para que arranque el cierre de campaña de Ciudadanos. El lugar escogido, la madrileña plaza de la Villa, tiene cierto simbolismo para su líder. Aquí Inés Arrimadas anunció su salto al Congreso para hacer tándem junto a Albert Rivera hace algo más de dos años. Es el lugar desde el que Edmundo Bal, acompañado de Arrimadas y de la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, pondrá el broche final a una campaña complicadísima. Después de dos años en el Gobierno regional, Cs se juega su continuidad en la Asamblea regional. Informa Juan Casillas. Ciudadanos cierra la campaña en la plaza de la Villa

18:24 Gran acto del PP en Puente del Rey El PP ha colocado 2.000 sillas dentro del perímetro del mitin, en Puente del Rey, con la distancia de seguridad debida. Es el mitin con más sillas de toda la campaña, y posiblemente uno de los más grandes de los dos últimos años en este partido. Informa Mariano Calleja.

18:17 Arranca el acto del PSOE Acaba de llegar ya el presidente del Gobierno a Entrevias y hacen su entrada los dirigentes que van a intervenir junto a él. Este cierre de campaña coincide con la fecha de fundación del PSOE. Hoy se cumplen 142 años. Arranca el acto. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

18:09 Pablo Casado cierra con Ayuso la campaña Centenares de personas van llegando al mitin de cierre del Partido Popular, en Puente del Rey, a partir de las siete de la tarde. Intervienen Pío García Escudero, José Luis Martínez-Almeida, Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso. Informa Mariano Calleja. El cierre de campaña del PP en Madrid Río

17:57 El presidente del Gobierno, en campaña Sánchez reaparece hoy tras una semana de escasa presencia mediática. En la campaña oficial, desarrollada en las últimas dos semanas, el presidente del Gobierno ha reducido de forma notable su presencia en los actos. Incluyendo el de hoy habrá participado en tres actos electorales. En la reciente campaña catalana participó en el doble de actos junto a Salvador Illa. En la precampaña, sin embargo, Sánchez estuvo mucho más presente tanto en actos de partido como explotando la tribuna de La Moncloa. Pero los socialistas corrigieron esta dinámica cuando entendieron que la excesiva presencia del presidente solo contribuía a difuminar a Ángel Gabilondo y a consolidar la idea de que la campaña era un duelo entre el presidente e Isabel Díaz Ayuso. Informa Víctor Ruiz de Almirón. Pedro Sánchez junto con el candidato a la presidencia de la CAM, Ángel Gabilondo

17:41 Sánchez acompaña a Gabilondo en el cierre de campaña Quedan apenas 20 minutos para que comience el acto de cierre de campaña del PSOE en el Parque Forestal de Entrevías, en Vallecas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a acompañar al candidato, Ángel Gabilondo, tras unos días alejado de la campaña. Intervienen también la ministra de Industria, Reyes Maroto, a quien el PSOE ha señalado como futura vicepresidenta económica de un Gobierno de izquierdas. Intervienen también el líder del PSOE madrileño, José Manuel Franco, y las integrantes de la lista Hana Jalloul y Mónica Carazo. Informa Víctor Ruiz de Almirón.

17:34 Antes de los actos electorales, los toros en Ventas El Partido Popular prepara y engrana el puesto electoral a seis pasos del monumento a Antonio Bienvenida. La instalación estará justo hasta la hora en que empiece el festejo de los toros. Hay otro puesto, que también estará hasta las 18.00, dependiente del Distrito de Salamanca del PP. Regalan claveles rojos y amarillos con la bandera nacional y el hashtag #yoconAyuso. Informa Jesús Nieto Puesto del Partido Popular en la plaza de toros de Ventas