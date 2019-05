Las últimas imágenes de Henry, el joven desaparecido en Orihuela la pasada Nochevieja Su madre pide ayuda desesperadamente. Denuncia que el compañero de piso de su hijo lo agredió momentos antes de la desaparición. El caso, un auténtico misterio, se investiga bajo secreto

Henry desapareció sin rastro alguno en la madrugada del pasado Año Nuevo en Orihuela (Alicante). Con la investigación a cargo de la Guardia Civil bajo secreto, su paradero es un auténtico misterio. Gina, su madre, teme que algo muy malo le pasó a su hijo, de 20 años, mientras celebraba la Nochevieja con un grupo de amigos: «No es una desaparición voluntaria, al cien por cien. No sabemos que le han hecho, pero él no se separa de su hermano y de su hermanita, y a mí me llamaba todos los días, hasta a las 7 de la mañana antes de ir al instituto».

Cartel distribuido por SOS Desaparecidos - ABC

La Guardia Civil interrogó al grupo de amigos, aunque es muy poca la información de la que dispone la familia de Henry. Sí saben que hubo una pelea, que el joven fue agredido por su compañero de piso: «Le pegó su compañero de piso y lo tiró a la calle. Dicen todos ellos que los golpes sonaban como petardos y que desaparece de la esquina de la calle, al lado de su casa», relata Gina. Añade que los acompañantes «escucharon que mi hijo le decía a su compañero de piso que esto no se va a quedar así, esto se va a denunciar... pero no sabemos el qué. Creo que el otro le quiso callar la boca».

Henry (izquierda), junto a uno de sus amigos momentos antes de su desaparición - ABC

La madre de Henry ha facilitado a ABC las últimas imágenes captadas de su hijo, una fotografía y un breve vídeo en el que se le ve sin camiseta y en malas condiciones. «Tomaron alcohol y no se encontraba bien, se ve en el vídeo. Sus amigos lo grabaron en vez de ayudarle», denuncia Gina.

Henry, de origen colombiano y que llegó a España de niño junto a su familia, se mudó al piso donde se le perdió la pista el año pasado. Lo compartían tres amigos islandeses, pero uno apareció muerto en el sofá por una sobredosis, según publicaron varios medios. Otro decidió volver a su país tras el suceso y Henry se mudó con el tercero «para que no estuviera solo».