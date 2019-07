Investidura en Murcia, en directo: Vox mantiene el veto al candidato del PP y señala a Rivera como culpable

Actualizar

20.23Finaliza la investidura fallida del popular Fernando López Miras.

20.18El resultado de la votación es el siguiente: 23 votos a favor y 21 votos en contra. López Miras no consigue ser investido. El presidente de la Asamblea anuncia que, tal y como estipula la norma, «se iniciará un nuevo proceso de consultas para la oportuna propuesta de candidato».

20.15Llega el momento de la votación. Vox vota en contra de la investidura de Fernando López Miras.

20.15Finaliza la intervención del popular.

20.13«Tenemos un documento firmado con Ciudadanos, que es público y todo el mundo conoce», lanza.

20.12«Hemos dialogado, hemos discutido, hemos invertido horas y esfuerzo para sacar adelante un acuerdo beneficioso para nuestra Región y para sus gentes», defiende.

20.11Toma la palabra el portavoz del PP, Joaquín Segado.

20.10«Es lamentable comprobar que el egoísmo se abre paso en la política regional. Es incomprensible que Vox sea ahora el mayor aliado del Sanchismo», dice Franco. «Señores de Vox, estamos a tiempo de poner en marcha medidas liberales desde las instituciones regionales», lanza.

20.08Franco confirma que su formación votará a favor del candidato López Miras.

20.07Toma la palabra Isabel Franco, de Ciudadanos.

20.07x«Ustedes han preferido sentarse de espaldas a la gente, señora Franco. Han puesto la Región a los pies del caballo de Abascal. Ha empezado muy mal su carrera. Se comprometió a echar al gobierno del PP y dijo una y otra vez que no se iba a sentar con Vox a negociar nada. Esta mañana se ha sentado durante cinco horas a empezar a ceder ante las políticas de ultraderecha», dice Urralburu, a quien ha pedido el presidente de la Asamblea que termine su intervención.

20.04Interviene ahora Óscar Urralburu, portavoz de Podemos. «Señor Liarte, ¿va hacer honor a su apellido? ¿Va a seguir alargando esto dos semanas más? Al final tuve razón y el señor García Egea ha convertido la Región de Murcia en el campo de pruebas de la Comunidad de Madrid».

20.00El sentido del voto de Vox, tal y como ha deslizado Liarte, será «no», aunque el portavoz de Vox insiste en que la Región tendrá Gobierno pronto. «Mi teléfono sigue encendido», ha dicho.

19.59«Quiero que sepan que vamos a tener un Gobierno pronto», lanza Liarte a Ciudadanos.

19.58«Ahora mismo podemos hablar de una coincidencia programática del 95 %», dice Liarte deslizando que el obstáculo hoy ha sido «Madrid» y la dirección nacional de Ciudadanos. «El obstáculo nos lo encontramos en el eje París-Madrid, no en el grupo de Ciudadanos en la Región de Murcia», ha dicho.

19.57Liarte señala que la reunión entre Vox y Ciudadanos ha sido satisfactoria.

19.55Juan José Liarte asevera que «el obstáculo para llegar a un acuerdo había sido el grupo parlamentario de Ciudadanos». «Hoy quisiera rectificar. La mañana de hoy el grupo parlamentario de Ciudadanos ha dado una lección de madurez».

19.54Toma la palabra el grupo parlamentario Vox.

19.53«Investir a Fernando López Miras sería un error», ha apostillado. «Hoy se nos propone más de lo mismo». El portavoz socialista en la Asamblea Regional de Murcia, Diego Conesa, ha dejado entrever que será propuesto por el presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, candidato a la presidencia de Murcia en un eventual nuevo debate de investidura si no prospera esta tarde la elección del "popular" Fernando López Miras.

19.51«Fue el PSOE quien ganó las elecciones autonómicas después de 28 años», reivindica Conesa. «Hoy nuestro voto será no rotundo. Por tres razones: estamos ante el candidato que perdió las elecciones, el candidato ha demostrado su incapacidad y falta de liderazgo para resolver los problemas que tiene esta región, el PSOE es y será fiel a la palabra que dio a las personas que le votaron».

19.50Comienza el turno del resto de grupos parlamentarios. Los portavoces tendrán cinco minutos para defender sus posturas. Toma la palabra Diego Conesa, del PSOE.

19.48Finaliza el candidato popular Fernando López Miras, que ha apelado al voto de Ciudadanos y, especialmente, Vox.

19.47«Con esta votación no termina nada, empieza todo. Una etapa que para unos es incierta. Para mí es ilusionante y vamos a poder liderarla desde esta Asamblea regional. Vamos a poder hacer grandes cosas por esta tierra», dice López Miras.

19.45«Con ese proyecto de Gobierno podemos seguir haciendo una tierra de libertad. Podemos seguir haciendo más España y mejor España desde la Región de Murcia», afirma.

19.45«Fuera de los focos mediáticos todas sus propuestas son legales [en referencia a Vox]. Ninguna supone la eliminación de libertades individuales y son bastante razonables. Mi compromiso es poder compatibilizar las propuestas que ustedes me han transmitido con los compromisos que adquirí con Ciudadanos. Se puede. Creo que son perfectamente compatibles», esgrime López Miras.

19.42«Les necesito a ustedes», ha dicho. «Sé que la petición que les hago necesita de generosidad, de cesiones y de esfuerzos. Lo sé. No les estoy pidiendo un cheque en blanco. A cambio les ofrezco respeto, garantizar el respeto para todos y cada uno quienes les votaron, para quienes creen en el proyecto que representan y a los diputados», apostilla el popular.

19.41«Me dispuse a hablar con todos que podían coincidir con mi proyecto. Me senté con Ciudadanos y llegamos a un buen acuerdo y obtuve su voto favorable en la pasada votación. Pero me tengo que dirigir a ustedes, y especialmente a Vox».

19.39«El proyecto que yo les traigo es de todos el más razonable. El más conveniente. El mejor. Sencillamente porque es el que más apoyo ha recogido en las urnas», reivindica el popular.

19.38Toma la palabra el candidato popular. «La política ha cambiado. Los murcianos con su voto nos transmitieron un mensaje claro: nos dieron un mandato también evidente. Hay que hablar», ha comenzado.

19.36Acaba de entrar en el hemiciclo Fernando López Miras, junto a Teodoro García Egea.

19.35Quedan algunos miembros del parlamento por entrar. Entre ellos diputados de Ciudadanos y el candidato popular. El hemiciclo todavía no está completo.

19.33Así, Gestoso ha asegurado que no hay «ninguna novedad» en el proceso de negociación y que, previsiblemente, su partido se opondrá una vez más a la investidura del candidato popular.

19.33En declaraciones a Onda Regional cinco minutos antes de la votación, Gestoso ha asegurado que Cs «sigue sin querer llegar a ningún acuerdo» a pesar de que «teníamos un documento prácticamente terminado para firmarlo y nada».

19.31El parlamento de Murcia está formado por 45 diputados y los votos de los representantes de Vox son clave para que la investidura prospere. Por el momento, la formación de Santiago Abascal mantiene su voto en contra.

19.31El primer discurso será el del candidato popular Fernando López Miras.

19.30El coordinador del grupo parlamentario de Vox, Luis Gestoso, ha culpado a la dirección nacional de Ciudadanos de la ruptura de las negociaciones tras más de cuatro horas de reunión, ya que ha asegurado que el secretario general de la formación naranja ha dicho que no iban a firmar ningún documento con el grupo de extrema derecha.

19.29De confirmarse el bloqueo a la elección de López Miras, el presidente de la Asamblea Regional de Murcia, Alberto Castillo, de Ciudadanos, deberá afrontar una nueva ronda de consultas para proponer de nuevo candidato a la investidura, algo sobre lo que esta mañana, en declaraciones a la Cope, la portavoz de Cs, Isabel Franco, ha dicho que podría volver a producirse con López Miras.

19.29El pleno comenzará con una intervención del candidato por un tiempo máximo de diez minutos, replicada por los portavoces parlamentarios con cinco minutos cada uno, tras lo que se celebrará la votación.

19.27Representantes del PP, Cs y Vox han mantenido a lo largo de toda la tarden conversaciones «asimétricas», pero ninguna negociación formal, para tratar de sacar adelante un acuerdo que permita la reelección del presidente de Murcia en funciones. Así lo han puesto de manifiesto a Efe fuentes de la formación naranja, cuyos negociadores se encuentran desde esta mañana en la sede del Parlamento murciano, en Cartagena, donde a las 19.30 horas ha sido convocado el segundo pleno para la investidura del candidato del PP tras el fallido que tuvo lugar el martes.

19.25La abstención de los cuatro diputados de Vox es necesaria para que los 22 votos a favor de PP y Ciudadanos sumen más que los 19 en contra de PSOE y Podemos, lo que permitiría la investidura de López Miras en la segunda votación prevista a partir de las 19.30 horas en la Asamblea Regional.

