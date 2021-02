El tribunal que juzgará a Villarejo rechaza que su perito analice la autenticidad de los audios Más de una veintena de policías testificarán en la vista oral, que analizará tres piezas separadas de la causa

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado que un perito de parte examine la autenticidad e integridad de los audios del comisario jubilado José Manuel Villarejo que serán escuchados como prueba en el macrojuicio contra él por tres piezas separadas cuya celebración está pendiente de fecha.

En una resolución a la que ha tenido acceso ABC, la Sala responde a las peticiones de prueba elevadas por acusaciones y defensas y rechaza esta instada por el abogado del comisario, Antonio José García Cabrera, quien pedía que se diese acceso a un perito «a todos los dispositivos de almacenamiento electrónico originales» que se intervinieron a Villarejo para que obtuviese copia de los mismos y emitiese informe «relativo a la autenticidad, integridad y completitud» de los audios.

Su tesis es que las cintas que obran en el ingente material que se incautaron las autoridades no son originales sino copias que están conservadas en soportes distintos de aquellos utilizados para su captación. Eso, a juicio de la defensa, las sitúa como sospechosas de haber sido manipuladas e impide garantizar su trazabilidad, lo que podría invalidarlas como prueba.

Para la Sala, «siendo su objeto averiguar la autenticidad, integridad y completitud de los archivos digitales seleccionados por la unidad de asuntos internos no ha lugar a su práctica, sin perjuicio del derecho que le asiste para intervenir en la prueba que se realice con respecto a los funcionarios que llevaron a cabo los informes«.

Esos funcionarios están en la larga lista de testigos y peritos que ha propuesto la Fiscalía Anticorrupción, que prevé citar a un total de 26 miembros de la Policía entre agentes de Asuntos Internos y de la Comisaria General de Información, así como expertos del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España y de la Unidad de Investigación Tecnológica-Unidad central de Ciberdelincuencia. Serán ellos quienes expongan ante el tribunal el tratamiento que han recibido los audios y demás materiales intervenidos a Villarejo que constan como prueba.

Asimismo, la Sección rechaza que se cite a los testigos que había solicitado la defensa del comisario porque entiende que o bien forman parte del elenco de investigados o bien, no se aprecia «relación con los hechos objeto de investigación».

Solicitaba, entre otras, la testifical del exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, de la actual fiscal General del Estado, Dolores Delgado y el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, como también el fiscal del Supremo Javier Zaragoza, el primer instructor que tuvo esta causa, el juez Diego de Egea; al magistrado en activo de la Audiencia Nacional Alfonso Guevara y a todos los exdirectores Adjuntos Operativos de la Policía Nacional bajo cuyo mando se ha desempeñado.

Un macrojuicio

El juicio se prevé largo y complicado, habida cuenta de que se verán en uno los distintos hechos que se han venido investigando en tres piezas separadas en la Audiencia Nacional. Se trata de la número 2 de la causa, denominada Iron, sobre el espionaje a un despacho de abogados; la 3 o Land, en relación a la familia Cereceda y Pintor, la número 6, que tiene que ver con la presunta extorsión a un exjuez de Marbella.

La Audiencia Nacional tomó la decisión de acumular las tres piezas por agilizar pero al tiempo, decretó la libertad provisional para Villarejo en los tres asuntos, habida cuenta de que en noviembre cumple cuatro años en preventiva y el delito por el que se pide mayor pena en estos asuntos es de seis años. Es decir, habría amortizado ya la mitad de la pena más alta con creces.

Esta decisión en la práctica no tiene consecuencias inmediatas, porque Villarejo sigue en prisión provisional por el resto de las piezas separadas que conforman la macrocausa, pero puede implicar que pierda la prioridad a la hora de señalar la fecha del juicio. Siempre se señalan primero las causas con preso y para el tribunal que lo va a enjuiciar, sobre el papel, el comisario ya no lo está. Si en noviembre no media sentencia condenatoria, quedará en libertad.