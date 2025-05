Tres geos y dos diplomáticos vuelan a Kabul ante el caos en el aeropuerto

Los diecisiete de Kabul, diez agentes de Policía Nacional del GEO y siete de la UIP, con el embajador Gabriel Ferrán a la cabeza, y su número dos coordinando el dispositivo están a punto de recibir refuerzos. El Gobierno ha decido enviar a otros tres geos y a dos diplomáticos ante el caos que se vive en torno al aeropuerto de Kabul y a la creciente dificultad para lograr que los colaboradores afganos consigan llegar a los puntos seguros del aeródromo, según confirman fuentes gubernamentales a ABC.

Según estas fuentes los policías de refuerzo ya están en Dubái , el aeropuerto que está sirviendo como base para el despegue y aterrizaje de los M400 del ejército español que vuelan a Kabul para los rescates. En el próximo avión que despegue hacia Afganistán está previsto que los cinco españoles suban a él.

Los policías y los diplomáticos, como se ha dicho, tendrán la misión de reforzar a sus compañeros que llevan cuatro días trabajando sin descanso para garantizar la seguridad de los afganos que constan en las listas elaboradas por los Ministerios de Defensa y Exteriores.

«En ningún caso está previsto sustituir al personal que está trabajando sobre el terreno y que pertenece a la embajada de España en Kabul. En principio no está previsto desplazar a más operativos, pero no hay nada decidido porque el objetivo sigue siendo no dejar a nadie atrás», detallan las mismas fuentes.

Además de los policías, 110 militares de los ejércitos de Tierra y Aire participan en el complejo operativo de evacuación .