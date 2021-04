Las tres cartas con 7 balas se echaron al buzón a la vez pero llegaron en días consecutivos a la DGC y a Interior Todos los paquetes de más de 100 gramos se escanean y fotografían al pasar por la cinta transportadora El vigilante de seguridad cometió un triple fallo al no detectar ninguno de los envíos

Las tres cartas con balas recibidas la semana pasada por Pablo Iglesias, el ministro Fernando Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, se depositaron a la vez en un buzón de Correos, como lo demuestra el hecho de que pasaran de forma consecutiva por la cinta transportadora y el escáner de rayos X a las 17.48 del lunes 19. Esta es la conclusión a la que han llegado con certeza los investigadores, según ha podido confirmar ABC.

Una misma persona, como indicaba la similitud de contenidos y presentación de las misivas, que eligió un mismo lugar y momento para lanzar sus tres amenazas. El vigilante de seguridad que supervisaba ese escáner no detectó ninguna de ellas, según Correos, por lo que ha abierto un expediente a la empresa a la que tiene adjudicada su seguridad, INV Vigilancia, con el fin de depurar responsabilidades.

Tras el fallo de seguridad (triple puesto que eran tres sobres pasando a la vez con munición que no se identificó como tal) cada carta siguió su camino. La primera, con un solo proyectil, destinada a Gámez llegó a la calle Guzmán el Bueno, sede de la Dirección General de la Guardia Civil, el miércoles 21 y fue interceptada en el control de acceso de paquetería del edificio. Al día siguiente, jueves 22, se recibieron las otras dos en el Ministerio del Interior. La dirigida a Marlaska, con dos cartuchos y la de Pablo Iglesias, con cuatro.

Los investigadores han averiguado, tras las gestiones con Correos, que todos los envíos postales de más de 100 gramos de peso cuando pasan por las cintas transportadoras del centro de tratamiento automatizado (en este caso el que está ubicado en Vallecas) son sometidos a escáner de rayos X y fotografiados sistemáticamente, como mecanismo de seguridad para tratar de detectar cartas con explosivos.

En la revisión de imágenes de paquetes es cuando se localizan el día 19 las tres cartas que el vigilante pasó por alto. El departamento de Seguridad de Correos aseguró a los agentes que esa imagen en el mismo momento no deja duda sobre que las tres se echaron al mismo tiempo, de lo contrario el recorrido en la cinta transportadora habría sido distinto.

Se sabe ya, por tanto, quién cometió el error de dejar pasar las balas, una cuestión disciplinaria y contractual que debe esclarecer Correos, pero mientras Policía y Guardia Civil trabajan en busca de pistas del autor. Y pese a que algunos sostienen que es fácil dar con esa persona, fuentes de la investigación, aseguran todo lo contrario, debido en parte a la automatización de la recogida y tratamiento de los millones de paquetes postales que circulan a diario.

Documentoscopia irrelevante

El análisis se está centrando en tres puntos básicos desde el punto de vista de Policía Científica. Las huellas, el ADN y los proyectiles. Se buscan huellas y posibles rastros genéticos no solo en los sobres, sino también en los sellos, en los folios y en las propias balas. «Pueden haber usado guantes, por ejemplo, para manipular el papel y no para tocar los proyectiles», explican las fuentes consultadas.

Respecto a los análisis de Balística en este caso son sencillos puesto que los proyectiles no están percutidos, no han sido disparados. Se trata de explicar qué cartuchos son, cuándo se fabricaron o se dejaron de hacer y quién los solía usar. Poco más.

Y por último Documentoscopia en este caso va a tener poco protagonismo porque las letras están hechas con una regla, con molde en apariencia antiguo. Normalmente si fuera un manuscrito se haría un estudio grafoscópico para ver si esa letra se corresponde con otra identificada en alguna amenaza previa, y también por si en el futuro hay un sospechoso poder hacer una prueba caligráfica. Con el molde ese contraste carece de sentido.

Sin antecedentes

La dificultad de dar con el autor es mayor, dado que lo más probable y lo habitual en este tipo de hechos, es que no exista relación directa entre quien amenaza y el amenazado. «Suelen ser personas algo desequilibradas y normalmente sin antecedentes», aclaran fuentes de la investigación. «Cualquier versión es posible», señalan. «Llegan miles de cartas anónimas de amenaza cada año».

La otra parte de la investigación de Policía Judicial, y en la que colabora Correos, se centra en tratar de identificar dónde se pudieron comprar los sellos (si se trata de una partida bien identificada o con alguna peculiaridad). En caso de poder cerrar ese abanico, el siguiente paso sería indagar dónde y cuándo se han vendido y explorar zonas y perfiles. También cotejar las redes sociales por si se identifica algún perfil que haya dirigido sus ataques a los receptores de las amenazas de forma individualizada. No es una investigación sencilla, reiteran las fuentes consultadas.

Apartar al vigilante

Mientras, C orreos no solo ha abierto expediente a la empresa de seguridad, sino que le ha comunicado «el apercibimiento más severo por el incumplimiento en el que se ha incurrido y por el daño a la imagen, al prestigio y al buen nombre» de la empresa. Además, ha solicitado «la retirada inmediata del servicio» del vigilante que operaba el equipo pues fue «incapaz de identificar los proyectiles que portaban» los tres paquetes dirigidos a Grande-Marlaska, Gámez e Iglesias. El organismo no ha aclarado a preguntas de ABC si se ha tomado declaración al vigilante ni cuánto tiempo lleva desempeñando ese servicio.

Según Correos, esta circunstancia se encuentra tipificada «como un incumplimiento muy grave» del pliego de condiciones técnicas suscrito con la empresa INV Vigilancia, por lo que «ha decidido abrir un expediente a esa comercial» al haberse vulnerado el apartado 9.2 que dice: «La empresa adjudicataria debe velar por que el personal que participa en los servicios de inspección de la correspondencia cuenta con una adecuada capacitación en la utilización de los mismos, y que su actitud sea acorde al desarrollo de la actividad».