Torrejón, el campamento de la UE para los refugiados afganos

Cerca de 240 personas permanecen en el campamento levantado por miembros de la Unidad de Emergencia Militar (UME) en la base aérea de Torrejón de Ardoz, reconvertido en una megaconstrucción para la ayuda humanitaria. Ayer , aterrizaron dos aviones: uno francés proveniente de París con ... 38 afganos que colaboraron con el Servicio Europeo de Acción Exterior, y otro fletado por España, que despegó de Kabul, con puente aéreo en Dubái con 110 personas a bordo.

El vuelo francés llegó pasadas las cuatro de la tarde a Torrejón y se enmarca en el acuerdo alcanzado por los Veintisiete a propuesta del Gobierno español para que España sirva de ‘hub’ de entrada para los afganos que trabajaron para el bloque y sus familias y su posterior distribución en base a cuotas por el resto de países.

Al cierre de esta edición todavía no había llegado a Madrid el segundo vuelo fletado por el Gobierno español, que cerca de las 11 del mediodía aterrizaba en Emiratos Árabes Unidos. Este segundo A400M despegó de Kabul sobre las ocho de la mañana con 110 afganos que colaboraron con la Embajada española en el país centroasiático.

De ellos, tres son familias completas, además de la capitana del equipo paralímpico de baloncesto en silla de ruedas.

«Estoy especialmente feliz porque son tres familias completas y personal de la embajada», manifestó el titular de Exteriores, José Manuel Albares. No obstante, Albares confirmó que el dispositivo no ha terminado y que está siendo «difícil» contactar con todas las personas, ya que algunas dejaron de trabajar para España hace años, otros no tienen teléfono móvil o correo electrónico y en otros casos no se ha conseguido contactar con ellos. «España ha estado muchos años aquí. Estamos intentado contactar con todos los afganos que han colaborado con España. No vamos a cejar en el empeño. No es fácil localizarlos. La voluntad es seguir hasta el último momento», afirmó.

Sobre las dificultades de la evacuación en el aeropuerto también se manifestó la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien justificó que los aviones militares españoles que están evacuando a colaboradores de la misión española en Afganistán no vayan completos, por el «caos» en torno a la terminal de Kabul y la dificultad de acceder después de que los talibanes tengan el control de toda la ciudad de Kabul y el resto del país.

Robles detalló que la situación es tan complicada que una de las personas evacuadas perdió una hija en una de las avalanchas.

Hoy a mediodía en Torrejón, convertido en el ‘hub’ europeo donde se está centralizando la llegada de refugiados afganos a Europa para recogerlos, está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reciba a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, en la base aérea para visitar el dispositivo de atención y acogida de ciudadanos europeos y colaboradores afganos.

Cuota de solidaridad

Albares señaló que aunque Torrejón está siendo la puerta de entrada para estos refugiados, España tiene «su cuota de solidaridad» y que aquí se quedarán «unos 50» afganos con estatus de refugiado que es lo que a un país de este tamaño «le corresponde». «No son cualquier afgano, son nuestros afganos», defendió el jefe de la diplomacia española.

Este desafío logístico fue construido en menos de un día por el Régimen de Apoyo e Intervención en Emergencias de la Unidad de Emergencias Militar y el Ejército del Aire. Con capacidad para 400 personas, pero ampliable a 600 , este campamento tiene 42 tiendas con aire acondicionado, más contenedores de veinte pies donde caben seis personas, también con climatización, más un polideportivo habilitado con literas con capacidad de 200 personas, cuatro contenedores de duchas, ablución y urinarios.

También cuenta con espacios reservados para la atención sanitaria básica para la identificación temprana de posibles vulnerabilidades en materia de salud, así como de lugares específicos para mujeres y niños. Estas personas tendrán que permanecer 72 horas en la base antes de entrar en el sistema de acogida español y ser reubicadas en los centros de acogida que hay en todo el país. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones coordina el dispositivo de acogida donde también colaboran los departamentos de Defensa, Interior, Sanidad y Exteriores.