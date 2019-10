Torra quiere «depurar» a los Mossos y su jefe les defiende El «president», contra su policía

Jesús Hierro SEGUIR Daniel Tercero Barcelona Actualizado: 24/10/2019 02:13h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ni una sola palabra de reconocimiento hacia los Mossos de Quim Torra en el Parlamento catalán después de enfrenarse a la mayor ola de violencia que los agentes recuerdan en sus 25 años de historia. Muy al contrario, el presidente de la Generalitat se alineó ayer con la CUP, y, en respuesta a una pregunta de este grupo parlamentario, presumió de haber exigido a su consejero de Interior, Miquel Buch, «iniciar inmediatamente todas las investigaciones que hagan falta» para «depurar responsabilidades» entre los agentes.

Y es que el presidente secesionista dice que no le gustaron «muchas de las imágenes y muchas de las actuaciones» que los Mossos han llevado a cabo para atajar a los violentos. Es más, Torra llegó a decir que estará «especialmente atento a los resultados de estas investigaciones y a la depuración de responsabilidades». La oposición, con la excepción de la CUP, reclamó su dimisión. La izquierda radical no apunta a Torra si no que exige la cabeza del consejero de Interior, quien volvió a mostrar su «confianza absoluta» en los Mossos.

Los agentes de la Policía catalana también cuentan con el respaldo explícito de su comisario jefe, Eduard Sallent, que, en una carta a la que ha tenido acceso ABC, les agradeció ayer su «profesionalidad» a la hora de atajar los disturbios callejeros que la semana pasada protagonizó el independentismo más radical. «Nunca antes nos habíamos enfrentado a una protesta con tanta violencia en la calle», decía Sallent en su misiva, en la que reconocía el trabajo de los agentes pese a la «complejidad de la situación» y a que sus acciones «no siempre han sido entendidas ni compartidas por todos». «Habéis trabajado larguísimas jornadas sin quejaros, sin ningún reproche, conscientes de la trascendencia del momento», alabó el jefe de los Mossos a sus agentes.

Unas jornadas maratonianas de trabajo que, según augura el propio Sallent en la carta a los mossos, no han acabado. No descarta que en los próximos días se produzcan nuevas acciones violentas de los radicales, con lo que de cara al fin de semana los Mossos activarán todos sus efectivos con el objetivo de «garantizar la paz y la tranquilidad pública» de todos los catalanes.