Torra irá a juicio el 18 de noviembre por no retirar la pancarta con el lazo amarillo de la Generalitat El presidente de la Generalitat ha anunciado en Twitter que ha recibido la notificación del TSJC

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, irá a juicio el 18 de noviembre por no quitar la pancarta con el lazo amarillo del Palau de la Generalitat. Lo ha anunciado él mismo en su cuenta de Twitter con un mensaje en el que ha avisado de que ha recibido la notificación.

«El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) me ha notificado que el 18 de noviembre me juzgarán por haberme mantenido firme en mi compromiso con la libertad de expresión. Una vez más, no podemos ceder a la involución democrática que promueve el Estado español», ha dicho Torra en Twitter.

EL TSJC m'ha notificat que el 18 de novembre em jutjaran per haver-me mantingut ferm amb el meu compromís amb la llibertat d’expressió. Una vegada més, no podem cedir a la involució democràtica que promou l’Estat espanyol pic.twitter.com/4Fzhd5qkhu — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) September 30, 2019

Unos funcionarios de la Generalitat retiraron la pancarta el viernes después de que el TSJC ordenara a los Mossos d'Esquadra que lo hicieran. La decisión vino motivada por el rechazo de Torra a descolgarla en cumplimiento de la medida cautelar acordada por el tribunal, que actuó tras una demanda planteada por la entidad constitucionalista «Impulso Ciudadano».

La pancarta con el lazo amarillo fue sustituida por otra de forma casi inmediata. «Por la libertad de opinión y expresión», se puede leer ahora en la fachada del Palau de la Generalitat, en la céntrica plaza de San Jaime.

Esa segunda pancarta fue colgada por los exdiputados Lluís Llach y Antonio Baños, la actriz Sílvia Bel y la filóloga Maria Teresa Casals. Preguntada por el hecho de que personas que no formen parte del Govern puedan acceder a al balcón de la Generalitat, Laura Borràs ha asegurado hoy que «la Generalitat es la casa de todos y la pancarta representa los valores del Govern de la Generalitat de Cataluña», informa Ep.