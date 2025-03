Torra se desmarca de los detenidos e insinúa torturas

No sé nada, pero sus declaraciones son fruto de la presión policial. Así es como reaccionó, ayer, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra —con nombre clave «Gandalf»—, después de que se conociera el sumario de la investigación judicial —operación Judas— a varios miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), encarcelados por terrorismo por orden de la Audiencia Nacional, y que apunta directamente al máximo representante del Estado en Cataluña de estar en connivencia con los detenidos.

No fue hasta el mediodía de este jueves cuando, mediante un breve comunicado de dos párrafos enviado por la Oficina del Presidente de la Generalitat, Torra se posicionó públicamente ante las graves acusaciones que recaen sobre él : «Las desmiente y no les da ningún tipo de credibilidad» y «afirma no haber tenido ninguna relación con los detenidos».

Pero Torra fue un poco más allá e insinuó que las declaraciones de los CDR detenidos y en prisión preventiva podrían haber sido como consecuencia de la presión policial o la tortura. «El presidente Quim Torra pide que se aclare bajo qué condiciones se han producido las declaraciones de los detenidos de este caso y exige que se preserve su derecho de defensa», apuntó el comunicado de su Oficina. Una acusación habitual del independentismo más radical —ETA actuaba así—, que, generalmente y como en este caso Torra, se realiza sin una sola prueba o indicio.

Esta insinuación del presidente de la Generalitat no fue más que una continuidad de la opinión de los abogados de los siete CDR detenidos, clientes de Alerta Solidària, una entidad jurídica de la órbita creada alrededor de la CUP y la Izquierda Independentista, y que poco antes del comunicado de Torra intentaron restar importancia a las confesiones. No tienen «ningún fundamento jurídico», aseguraron los abogados, que añadieron que las declaraciones se hicieron «como mínimo» en un contexto de «coacciones y amenazas directas».

Según Alerta Solidària, los CDR detenidos sufrieron unas condiciones «inhumanas» mientras estuvieron bajo custodia de la Guardia Civil. Una situación que se limitó, siempre según la opinión de esta asociación, a traslados encapuchados e interrogatorios de madrugada «sin ningún tipo de garantía jurídica». Un punto de vista que contrasta con las imágenes de las declaraciones de los detenidos ante el juez instructor, tal y como publicó, entre otros, ABC en su edición digital.

Fiscalía y comparecencia

La posible implicación de todo un presidente de la Generalitat en un caso como el que investiga la Audiencia Nacional hizo reaccionar a la oposición en el Parlamento de Cataluña. Los socialistas registraron una propuesta de comparecencia de Torra para que este informe de su relación «con las personas detenidas, así como también, sobre el presunto conocimiento por parte del presidente de los planes previstos por estas personas». Entre otros, según la confesión de los CDR, encerrarse en la Cámara legislativa autonómica, con el propio presidente autonómico, tras una nueva declaración unilateral de independencia, hasta que ésta fuera efectiva.

Por su parte, Cayetana Álvarez de Toledo , número uno del PP por Barcelona el 10-N, recordó que «lo natural o lógico es que la Fiscalía o el propio juez llame a declarar al señor Torra como imputado»; y añadió, en una rueda de prensa en la Agència Catalana de Notícies (ACN): «No sólo lo pido, sino que estoy segura de que acabará siéndolo (imputado)».

Esta posición de Álvarez de Toledo también la compartió Carina Mejías (candidata el 10-N en la lista de Cs), quien reclamó a la Fiscalía iniciativa para que actúe de oficio y solicite al juez el interrogatorio del presidente autonómico catalán.

También desde las filas de los comunes se exigieron explicaciones a Torra. Fue el cabeza de lista de los comunes por Barcelona e independentista confeso, Jaume Asens , quien dijo ante los periodistas: «Lo que debería hacer Torra en esta ocasión es dar explicaciones. La ciudadanía merece que comparezca y diga si son ciertas las informaciones» . Desde ERC, sin embargo, se consideró que el sumario de la Audiencia Nacional se ha filtrado a la prensa como medida electoralista.

Represión del Estado»

Lejos de amilanarse, Torra —que recibió este jueves a los representantes de los claustros de las universidades de Cataluña, que le entregaron el manifiesto conjunto rechazando la sentencia judicial del procés— defendió que «a pesar de la represión del Estado, no podemos parar nuestra obstinación democrática y seguimos reclamando, con dignidad y firmeza, diálogo y negociación, respeto a la voluntad democrática de nuestra ciudadanía».