Toni Alba no se da por aludido sobre Arrimadas: «Pido perdón a las prostitutas»

El cómico Toni Alba encadena polémica tras polémica. Ahora, tras ser apartado del programa de humor de TV3 «Polonia» por su descalificación hacia la líder de Ciudadanos en Cataluña a quien tachó implícitamente de prostituta al indicarle que los «petaría» en Amsterdam (donde se encuentra el conocido Barrio Rojo), se ha reafirmado en sus palabras a su manera: «Pido perdón a las prostitutas», ha apuntado este humorista que no esconde sus críticas hacia el campo no nacionalista y sus simpatías hacia el «procés».

Bon viatge a Waterloo!!! (Vigila no passis de llarg i vagis a petar a Amsterdam ...allà, estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respectats!)

Alba ha usado un tono muy diferente hacia el programa de humor «Polonia», que recientemente le ha apartado de sus grabaciones después de que su productor Toni Soler - también próximo al independentismo - rechazará con contundencia su tuit contra Arrimadas: «Ni puñetera gracia, Toni».

En esta ocasión el humorista ha lanzado una cadena de tuits agradeciendo los «numerosas» muestras de apoyo y elogiando el trabajo de sus hasta ahora compañeros - «profesionales excelentes» - así como el del resto del equipo de esta producción de TV3 y rechazando cualquier boicto hacia este programa por parte de los sectores más radicales del independentismo.

1/ Bon dia a tothom i gràcies per les nombroses mostres de suport rebudes aquests dies i també, per totes les crítiques rebudes (també aprenem d’aquells que ens critiquen!)

Al @poloniatv3 hi treballen uns professionals excel·lents. Des dels companys actors i actrius fins