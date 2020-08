Tomás Guitarte: «Si el Gobierno no cumple, vendrán más como Teruel Existe» El diputado de la plataforma turolense avisa: no apoyarán los próximos Presupuestos si Pedro Sánchez no respeta lo acordado en la investidura

Enrique Delgado Sanz Madrid Actualizado: 24/08/2020 01:43h

Teruel Existe llegó al Congreso hace casi nueve meses y con la plataforma ciudadana, las reclamaciones de su tierra y de la España vaciada. Desde entonces han tenido tiempo de vivir su particular polémica por votar al PSOE en la investidura, la crisis del coronavirus y el posterior acuerdo de reconstrucción. Tomás Guitarte, el diputado que encabeza a la formación, hace balance en ABC sobre estos primeros meses en los que en el Hemiciclo también se ha hablado, y esto es nuevo, de despoblación.

-¿Cómo se maneja usted por allí?

-El choque al llegar al Congreso es importante para personas no habituadas a esto, pero vemos claramente que hace falta estar ahí. Nuestra presencia está empezando a hacer ver que hay un problema con la despoblación. Es muy necesario estar ahí porque antes, como no había nadie que exigiera al respecto, lo más fácil era que los políticos se desentendieran del problema territorial. Si no estuviéramos, este tema no tendría la repercusión y trascendencia que ha llegado a alcanzar.

-Nada más llegar dieron su apoyo al PSOE en la investidura y rápidamente se dieron cuenta de cómo era hacer política en Madrid.

-Recibimos aquello con una sorpresa tremenda. Nunca creímos que la lucha política fuese tan sucia. En campaña nos preguntaban en los pueblos que a quién íbamos a apoyar y les contestábamos que a quien más apoyos tuviera. Y que por mantener esa palabra hubiera ataques brutales a nivel personal es algo que no entendimos. No estamos acostumbrados. Las discrepancias se solventan hablando y no con ataques personales. Es cierto que para cumplir nuestras reivindicaciones hay más oportunidades con la opción que pueda gobernar, pero aquello fue un acuerdo de investidura, nada más.

-¿Se fían de que el Gobierno cumpla lo pactado con ustedes entonces?

-Queremos creer que son compromisos que obedecen a un convencimiento real. Además hace unas semanas se aprobó nuestra moción contra la despoblación con una amplísima mayoría y sin votos en contra. En todos los dictámenes de reconstrucción conseguimos introducir referencias a la lucha contra la despoblación. Tanto el Gobierno como la oposición y el resto de los grupos de la Cámara son conscientes de que hay un problema. Ahora bien, va a haber que luchar las medidas en los Presupuestos y ahí veremos si hay un compromiso serio del Gobierno.

-¿Qué es lo primero que hay que hacer en la España despoblada?

-Romper la brecha digital. Dotar a la España despoblada del mismo grado de telecomunicaciones que al resto. Es la inversión más inmediata y económicamente no es tan cuantiosa como las infraestructuras, por ejemplo. Es la puerta de acceso al nuevo modelo y se ha visto con la crisis del coronavirus. El 5G no puede llegar con años de retraso al mundo rural porque agrandaría todavía más la brecha con las ciudades.

-¿Cómo valora el papel de los diputados electos de pequeñas provincias en las últimas legislaturas?

-Lo desaprobamos. No ha sido una gestión adecuada. Muchas veces los representantes de los grandes partidos en las provincias se han convertido en transmisores de ideas desde las cúpulas a los territorios en lugar de trasladar los problemas del territorio a la cúpula. Eso debe cambiar. El político debe defender los problemas de su tierra. Si no, pierde su sentido.

-¿Hay miedo en el Hemiciclo a que otras plataformas como Teruel Existe desembarquen en política?

-No lo calificaría como tal. Pero sí son conscientes de que se ha puesto encima de la mesa un problema importantísimo. Y si no se soluciona, va a haber consecuencias. Si no se ve que hay voluntad real por combatir la despoblación en los Presupuestos, las plataformas darán el paso. O se soluciona desde la política clásica o pueden estar seguros de que las plataformas intentarán estar presentes en el Congreso para forzar la toma de decisiones. Si el Gobierno no cumple, vendrán más plataformas como Teruel Existe al Congreso para forzar que se cumpla con sus territorios. El caso de Teruel Existe se puede repetir fácilmente.

-¿Apoyarán a Sánchez en los Presupuestos como pasó en la investidura?

-Nuestro acuerdo con el PSOE fue sólo de investidura. Si en los Presupuestos no se cumple lo que firmamos entonces y no se ve voluntad por parte del Gobierno por afrontar el problema demográfico, no lo apoyaremos. No vamos a respaldar algo que no vaya en la línea de solucionar los problemas que denunciamos. Estamos para esto, no para hacernos fotos.

-¿Animaría a otras plataformas contra la despoblación a dar el salto a la política?

-Mi experiencia en el Congreso dice que hay que estar ahí donde se toman decisiones si quieres que se tengan en cuenta tus necesidades. Vemos, sin embargo, que todavía hay muchos resortes que vencer, no sólo los políticos, sino en las estructuras de la Administración. A los políticos ya hemos llegado, pero romper estas otras barreras va a ser el segundo paso y el más difícil.