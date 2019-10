El testimonio de un mosso: «Las órdenes dependen de la valentía del mando, cualquier actuación se investiga» ABC recoge el testimonio de un agente de los Mossos d’Esquadra con 20 años de trayectoria, cansado de la politización del cuerpo y harto de que le acosen por sus ideas «No acepto que ser mosso y español sea incompatible»

Me niego a vivir en la clandestinidad. No hago nada ilegal. Me niego a aceptar que sentirse español sea incompatible con ser agente de los Mossos d’Esquadra. Tras casi 20 años de servicio en el cuerpo, quiero manifestar el orgullo que siento por ser mosso, pero también el pesar por la politización del cuerpo desde hace años, desde que comenzó el llamado proceso soberanista.

La inmensa mayoría de los agentes son excelentes profesionales, que cumplen con su deber al margen de cuáles sean sus ideas políticas. Pero también es verdad que hay un grupo de agentes y mandos que desde el independentismo desvirtúan su papel como profesionales. Unos porque se dedican a perseguir, señalar y acosar a personas como yo, que no esconden su españolidad, y otros porque desde su responsabilidad como mandos no ejercen bien su trabajo.

En mi caso personal, he tenido que borrarme de las redes sociales, porque fotos mías, incluso mi número de teléfono, han corrido por chats independentistas y digitales afines, en gran parte por culpa del grupo «indepe» Mossos per la República. Hay dentro del cuerpo una red muy organizada de agentes independentistas, pero por lo general, el cuerpo es ejemplar.

Repito, la inmensa mayoría son grandes profesionales, pero hay agentes independentistas con mucha proyección en las redes sociales y entrada en los medios, que transmiten una imagen que en realidad nos perjudica a todos. El problema viene de más arriba.

La politización nos ha llevado a actuaciones que no han sido correctas, y no lo digo por los últimos días. En los últimos años hemos visto que los Mossos han tardado demasiado tiempo en cargar en acciones independentistas por una cuestión de excesivos escrúpulos. La orden de cargar por ejemplo en un corte de carretera corresponde al mando sobre el terreno, sea este un sargento, un subinspector o un inspector. Los agentes no podemos actuar de manera discrecional. Esperamos órdenes. Es ahí donde se produce el problema.

¿Cúando se da la orden? Depende de la valentía y decisión de ese mando. Unos cumplen, otros se dejan atrapar por los miedos políticos. Se lo repiensan, calibran qué consecuencias va a tener su decisión. Hay temor a que cualquier orden acabe en una investigación e incluso en medidas disciplinarias. No hay una orden política directa de no intervenir, pero ese temor cala. Ahora, cualquier actuación se investiga. Por eso los mandos se lo piensan.

Esto sucede coincidiendo con el «procés». Con el 15M con el desalojo de plaza Cataluña, o en actuaciones relacionadas con los «okupas», no se han producido investigaciones. Desde que empezó el «procés» estamos en el ojo del huracán, de la sociedad y de los políticos. Nos sentimos impotentes, porque somos profesionales, y se nos cuestiona... Esto incomoda, y se traslada a las decisiones de los mandos. Hay veces que te dices, basta ya de aguantar, ¿por qué no ordenas ya la carga?

Dicho esto, debo decir que la actuación de los Mossos de estos días es impecable. Y es por eso que los independentistas señalan a Buch y piden su cabeza. Por que los Mossos están trabajando codo con codo junto a la Policía Nacional, algo que para muchos es intolerable. Estos días el cuerpo está interviniendo sin sucumbir a las presiones políticas. Pasó el martes en Barcelonacuando se cargó bien, como tocaba, y como en otras ocasiones no se ha hecho. El martes mismo en Gerona también se acabó cargando; arrojaban adoquines enteros. Igual que en Barcelona, estaban juntos la Brigada Móvil de Mossos y del CNP, como un solo cuerpo. En la calle, no hay diferencias de color de uniforme, todos somos compañeros.

Esta disputa que a raíz del 1 de octubre se quiere hacer ver entre cuerpos policiales, en la calle, entre los agentes no existe. En la calle, mientras te caen las piedras no hay distinciones entre Mossos, CNP o Guardia Civil. Todos somos compañeros.

Transcrito por Àlex Gubern