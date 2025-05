Teresa Rodríguez, a Irene Montero: «Yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio» «Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso», le ha dicho la ministra de Igualdad a Rodríguez, expulsada del grupo parlamentario en el Parlamento de Andalucía

La polémica por la expulsión de Teresa Rodríguez y otros siete diputados del grupo parlamentario de Adelante Andalucía en el Parlamento autonómico va para largo. Esta mañana, la ministra de Igualdad, Irene Montero , defendió que este cese se produjera en plena baja de maternidad de Rodríguez alegando que «la política no para» .

Estas declaraciones en RNE han provocado la reacción de Rodríguez, que ha asegurado que no se lo esperaba: «Con este argumento un empresario le puede decir a una trabajadora "la fábrica no para por tu permiso de maternidad. A la calle". Hace daño esto, y no sólo a mí. ¡La Ministra de Igualdad!».

El enfrentamiento público ha continuado, ya con menciones directas entre una y otra. La ministra de Igualdad ha compartido el mensaje de Rodríguez y le ha dicho: «Teresa, no te han despedido. Sigues siendo diputada y cobras todo tu salario de política aunque te hayas ido del partido que te llevó a las instituciones. Que te compares con una trabajadora precaria despedida es bochornoso. Nuestro adversario es el machismo: combatámoslo juntas».

Ante esto, Rodríguez ha contraatacado con un mensaje en el que ha pasado directamente a lo personal: «No me he comparado con una precaria, he dicho que el argumento es el mismo. Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio» .

No me he comparado con una precaria, he dicho que el argumento es el mismo. Cobro mi salario de profesora, el resto lo dono. Todo el mundo sabe que no estoy en política por el dinero porque yo sí tengo un curro al que volver y la política no me cambió de barrio. — Teresa Rodríguez ۞ (@TeresaRodr_) October 30, 2020

En un mensaje posterior, Rodríguez añade: «Mujer, yo no hubiera entrado en lo personal, hablaba de tu argumento para justificar mi expulsión, pero tú no has dudado y a mí me duele un poco el cuerpo de recibir palos en estos días».