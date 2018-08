Tercera reprobación en cuatro meses a Colau, ahora por su gestión de seguridad La oposición, menos la CUP, denuncia su dejación y le exigen un nuevo responsable

Anna Cabeza

Barcelona Actualizado: 09/08/2018 04:04h

La oposición en el Ayuntamiento de Barcelona se ha vuelto a unir contra la acción de gobierno del equipo de Ada Colau. Elúltimo desagradable episodio en las calles de la capital catalana, en la que un turista norteamericano fue agredido por un grupo de manteros en plaza Cataluña, ha derivado en la enésima crisis abierta por la mala gestión de la seguridad y en una nueva reprobación a la alcaldesa.

La de ayer fue, de hecho, la tercera que cosecha Colau en menos de cuatro meses, y tuvo la misma tensión que las otras dos, que se produjeron a finales de abril, por los «narcopisos», y a principios de julio, por los recortes en los presupuestos. En las tres ocasiones, la oposición ha coincidido en recriminar al gobierno su incapacidad para dar la cara ante los problemas.

El capítulo de ayer, con una comisión extraordinaria de Presidencia y Seguridad, fue forzada por la oposición. El incidente entre vendedores ambulantes y turistas desencadenó la sesión de urgencia, pero en el trasfondo también estaba el hecho de que el gobierno municipal no haya conseguido atajar de raíz los problemas de civismo por los «narcopisos» o por el aumento de los clubes cannábicos. Se da la circunstancia que justo hace un año el Ayuntamiento vivió otra comisión de urgencia, en ese caso por los ataques al turismo y en la que se exigió más contundencia al gobierno.

Dimisión en seguridad

El texto sometido a debate ayer, que fue acordado por PDECat, Cs, ERC y PSC y apoyado también por PP, reprueba la gestión de Colau en seguridad y civismo y además exige su dimisión como responsable de seguridad. De hecho, al formar el cartapacio municipal, la alcaldesa descartó poner un concejal en esta materia alegando que, al tratarse de un problema de primera índole, tenía que asumir ella misma.

La oposición le reprocha, desde hace tiempo, su dejación al respecto y las críticas se han agravado cuando, con el tema candente, Colau ha seguido de vacaciones, ajena al foco de problemas. Ni ella ni Gerardo Pisarello, su número dos, asistieron a la cita. No tenían la obligación de acudir ni de dar respuesta alguna, pero los grupos lo ven un gesto más de su desinterés.

«Colau es incapaz de resolver problemas pero sí los genera. No se puede hacer de bombero y pirómano a la vez», le espetó el edil del PDECat, Raimon Blasi. Alfred Bosch, concejal de ERC, consideró que el problema no es que la alcaldesa esté de vacaciones, sino que antes no haya hecho nada al respecto. «Barcelona acabará convirtiéndose en la narcocapital de Europa», avisó.

La líder municipal de Cs, Carina Mejías, denunció que a pesar de que «Barcelona vive una crisis de convivencia suficientemente grave, Colau se esconde cuando la ciudad más la necesita». «Esto no afecta solo a la convivencia y los vecinos, sino también a la reputación internacional», le recordó. El PSC, por su parte, presentó un plan de choque para recuperar la normalidad en la ciudad. «Barcelona está desbordada y con un gobierno que ha perdido el control de la situación», criticó su edil, Montserrat Ballarín.

Culpas también del Govern

Por su parte, el presidente municipal de los populares, Alberto Fernández, recordó que «el PP fue el primero en pedir el autocese de Colau como responsable de seguridad» e ironizó que «la seguridad no hace vacaciones». Su formación exige más efectivos de la Guardia Urbana y más responsabilidades a la Generalitat.

Laia Ortiz, alcaldesa accidental, respondió a las críticas defendiendo que el gobierno «trabaja para la convivencia, y me gustaría pensar que la oposición también» y lamentó que «esto es un todos contra la alcaldesa» y una «alianza contra Barcelona». La CUP faltó a la cita alegando que la sesión era «una escenificación, un acto de precampaña».