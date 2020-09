El teniente fiscal del Supremo señala presiones de dos compañeros en las querellas sobre el Covid Avanza que el informe que prepara sobre las denuncias propondrá asimismo el archivo de las actuaciones contra miembros del Gobierno por la gestión de la pandemia

El teniente fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas ha afirmado este lunes que sufrió presiones la también fiscal de este organismo, Consuelo Madrigal y otro compañero a la hora de afrontar el informe sobre las 21 querellas presentadas contra miembros del Ejecutivo por la gestión de la pandemia, razón esta, junto al riesgo de filtraciones, por la que no convocó a la Junta de Fiscales antes de proponer que sean archivadas. «Yo con esa tropa no podía entrar a debatir o que me dieran sus consejos», ha afirmado.

En una entrevista en Onda Cero recogida por ABC, Navajas contestaba así a las críticas vertidas tanto desde las asociaciones de la carrera fiscal como entre sus propios compañeros del Supremo por no convocar la Junta de Fiscales para recabar otras opiniones jurídicas antes de proponer a la Sala Segunda del Supremo que inadmita todas las querellas. Le acusan de hacer de abogado del Gobierno o salir a su rescate justificando la gestión de la pandemia.

Él insiste en que el criterio fue jurídico y además, niega que la fiscal General del Estado y exministra de Justicia, Dolores Delgado, haya tenido nada que ver con la decisión. Sostiene que las víctimas merecen seguro reparación y resarcimiento probablemente por un mal funcionamiento de las administraciones públicas, pero la vía penal no es el lugar para ello. De hecho, ha avanzado que las 40 denuncias presentadas por la gestión de la pandemia y que aún no han sido informadas por su departamento, «en las semanas próximas se van a tener que archivar por las mismas razones».

«No convoqué porque habría tenido que excluir de esa Junta de Fiscales a algunos compañeros magníficos juristas pero absolutamente esclavos de su ideología en este caso. Por ejemplo, a los dos fiscales de lo penal, juristas de altísima consideración y hasta ahora amigos míos, que en mayo cuando todavía el pan estaba todavía por cocer (...) acudieron a mi despacho a influenciarme sobre el fondo de este asunto», ha señalado.

«Una soflama contra el Gobierno»

Según ha detallado, le dijeron que sobre sus hombros quedaba «el prestigio de la carrera» fiscal y le instaron a «no poner un baldón» en sus últimos días en el puesto, dado que se jubila el próximo mes de diciembre. Uno de esos compañeros era Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado, una de las representantes del Ministerio Público durante el juicio a los líderes del procés y que, en palabras de Navajas, «acababa de lanzar en meses anteriores una soflama contra el Gobierno publicando un artículo» crítico con su gestión en el el diario «El Mundo».

Para el teniente Fiscal, que ha acompañado en este puesto a los cinco últimos fiscales generales del Estado, eso no es «libertad de expresión», sino la prueba de que Madrigal «estaba absolutamente contaminada». De hecho, según ha revelado, su polémico artículo formaba parte de la prueba documental que proponían algunos de los querellantes en el Supremo, de modo que si prosperasen esos casos, «podría ser llamada como testigo» de la acusación.

«No digo que me coaccionaron pero sí digo que intentaron influir sobre mí. Aquello me puso en guardia, pero cuando veo que la persona que se sienta a mi lado y me aconseja eso acaba de publicar una soflama contra el Gobierno infringiendo la norma reglamentaria... Por eso pudo haberse enfrentado a un expediente disciplinario porque insisto, los fiscales no podemos ni censurar ni felicitar a los estamentos políticos. Por eso digo que tuve la impresión de que esos dos fiscales a mi no me servían», ha añadido.

Dardo a los fiscales del procés

En cuanto al «otro compañero», del que sólo ha apuntado que es igualmente fiscal de lo Penal en el Supremo, Navajas ha apuntado que está igualmente «contaminado». «Me dice, tú no te calientes la cabeza, lo que tienes que hacer es esto», ha revelado. «Yo con esa tropa no puedo ir a la guerra», ha apostillado, para a renglón seguido cargar también contra quienes ahora cuestionan que no convocase la junta y no lo hicieron, sin ir más lejos, en el juicio del procés en el que participaron esos dos compañeros a los que ahora señala por querer influirle (fueron además de Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno).

«Algunos dicen que el prestigio de la Fiscalía se está tirando por el fiscal Navajas y hombre.. compañero, que el juicio (del procés) se televisó y vimos cosas muy brillantes y otras menos. Hicisteis un trabajo honrado, meritorio a lo largo de tres años, pero compañeros, que luego llegó el Tribunal Supremo y tenía una opinión distinta. Os pinchó el globo», ha comentado.

Sin embargo, conforme ha recordado, ellos siendo el jefe conservador y la secretaría técnica también, no convocaron la junta de fiscales de Sala para escuchar a los más antiguos del Supremo antes de decidirse a acusar por rebelión. Y no se criticó que no lo hicieran, siendo «el proceso más importante desde el 23-F en el que se estaba jugando la unidad territorial de España».

Ha dejado también otro apunte: no convocó la junta «para evitar uno de los grandes problemas que tiene la Administración de Justicia, que son las filtraciones». «Yo estaba seguro de que convocando a 35 fiscales por algún lado se me iba a escapar el agua y no sería la primera vez», ha apostillado.