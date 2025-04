El Rey tendrá que proponer candidato sin oír a un socio decisivo de Sánchez

El Rey ha citado hoy y mañana a los partidos políticos en el Palacio de La Zarzuela para oír su voz antes de proponer a un candidato a presidente del Gobierno. Sin embargo, Don Felipe deberá pronunciarse sin tener la oportunidad de conocer personalmente la decisión de ERC , un partido que en esta ocasión parece decisivo para que el candidato con más votos -pero no suficientes para ser investido-, Pedro Sánchez, reciba la confianza del Congreso de los Diputados y pueda ser elegido presidente del Gobierno.

El hecho de que el Rey no tenga constancia de si un candidato cuenta o no con los apoyos suficientes para su investidura no supone un obstáculo, pues Don Felipe ya ha propuesto con anterioridad a candidatos que no los reunían. De hecho, desde las elecciones celebradas en diciembre de 2015 -que supusieron el fin del bipartidismo-, ningún partido ha obtenido en las urnas suficientes escaños para investir a su candidato, y las formaciones más votadas, tanto el PSOE como el PP, se han visto obligadas a negociar apoyos ajenos.

Los autoexcluidos

Tampoco es la primera vez que algunos partidos deciden autoexcluirse voluntariamente de la ronda de consultas convocadas por el Rey en cumplimiento de la Constitución. Pero sí es la primera ocasión en la que uno de los partidos que ha optado por no acudir a La Zarzuela, ERC, es decisivo para la formación de Gobierno. En este caso, tendrá que ser el candidato socialista, Pedro Sánchez, quien informe al Jefe del Estado de cuántos apoyos cuenta y cuántos espera reunir antes de presentarse a la investidura.

ERC, con trece escaños, no será la única formación con representación parlamentaria que no participe en la ronda de consultas del Rey . Tampoco lo harán Bildu, con cinco escaños, y la CUP, con dos. Además, en el último momento, BNG, que tiene un diputado, decidió cambiar de opinión y, después de que Don Felipe le hiciera un hueco en su agenda de esta mañana, anunció que no acudiría a su cita con el Rey.

Aunque ERC acudió habitualmente a las rondas de consulta convocadas por Don Juan Carlos, no ha acudido a ninguna de las ocho mantenidas por Don Felipe.

Negociación en paralelo

Pero lo más llamativo de esta nueva ausencia es que ERC no asistirá a la cita con el Jefe del Estado mientras está negociando con el PSOE un supuesto apoyo a la investidura de Sánchez como presidente del Gobierno. De hecho, a la misma hora a la que el Rey esté recibiendo hoy en La Zarzuela a los representantes de los partidos, los enviados de Sánchez se reunirán en Barcelona con los de Oriol Junqueras para negociar unos supuestos acuerdos. Esta negociación paralela a las consultas del Rey se suma a otros gestos del Gobierno que podrían interpretarse como muestras de deslealtad o de falta de respeto institucional, como fue la programación de un viaje del Rey a Cuba al día siguiente de las elecciones.

Don Felipe cerrará la ronda mañana por la tarde con Sánchez y, si decide proponerle como candidato, citará a la presidenta del Congreso para comunicárselo oficialmente. A partir de ese momento, Batet dispondrá de un tiempo ilimitado para convocar la sesión de investidura.

Calendario de la ronda Martes 10 09.30 horas: Foro Asturias: Isidro Manuel Martínez Oblanca. 10.15 horas: Teruel Existe: Tomás José Guitarte Gimeno. 11.00 horas: Partido Regionalista de Cantabria: José María Mazón Ramos. 12.30 horas: Més Compromís: Joan Baldoví Roda. 16.00 horas: Unión del Pueblo Navarro: Javier Esparza Abaurrea. 16.45 horas: Nueva Canarias-Coalición Canaria: Pedro Quevedo Iturbe. 17.30 horas: Coalición Canaria-Nueva Canarias: Ana Oramas González-Moro. 18.15 horas: En Comun: Yolanda Díaz Pérez. 19.00 horas: Más País-Equo: Íñigo Errejón Galván. Miércoles 11 09.30 horas: Izquierda Unida: Alberto Garzón Espinosa. 10.15 horas: Partido Nacionalista Vasco: Aitor Esteban Bravo. 11.00 horas: En Comú Podem: Jaume Asens Llodrà. 11.45 horas: Junts per Catalunya: Laura Borràs Castanyer. 12.30 horas: Ciudadanos: Inés Arrimadas. 16.00 horas: Podemos: Pablo Iglesias Turrión. 16.45 horas: Vox: Santiago Abascal Conde. 17.30 horas: PP: Pablo Casado Blanco. 18.15 horas: PSOE: Pedro Sánchez.