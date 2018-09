Tardà desprecia el indulto y advierte que los presos independentistas nunca lo solicitarán «Es impensable porque supone asumir una condena que nos parece inaceptable», advierte el portavoz republicano El PDeCAT y ERC vuelven a chantajear a Sánchez con la libertad de los presos y el apoyo a los PGE Tardà vota en contra de la comparecencia de Sánchez por la tesis pero exige queexplique la venta de bombas a Arabia

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Joan Tardà, ha despreciado al Gobierno por pensar en el indulto como fórmula para encauzar al crisis catalana: «Dan por hecho que los presos aceptarían pedir el indulto. Impensable porque supone asumir una condena que nos parece inaceptable». Y ha calificado como un acto de «profunda indignidad suponer que se vaya a pedir un indulto» porque «presupone que la sentencia va a ser condenatoria». La reclamación de los independentistas es doble: que los políticos presos salgan ya de la cárcel y que se retiren los delitos de rebelión y sedición para que el único cargo que se les impute sea el de desobediencia, que no conlleva cárcel.

Tanto el portavoz republicano como el portavoz del PDeCAT, Carles Camouzano, han vuelto a crecerse hoy ante el presidente del Gobierno chantajeándole claramente con no apoyar los Presupuestos. Tardà ha insistido así en la idea de que el Gobierno se entrometa en el proceso judicial de los líderes independentistas como condición para apoyar las cuentas: «No se puede negociar teniendo una silla en La Moncloa y otra en la cárcel», ha dicho a la entrada de la Junta de Portavoces. En esta línea, ha advertido al Gobierno que solo es posible el acuerdo «si insta a la Fiscalía General a cambiar las acusaciones» porque «no han cometido ningún delito» y para ERC «solo es posible la absolución y la libertad».

En la misma línea, Campuzano ha advertido de que «hoy no se dan las condiciones políticas que exige una negociación de los Presupuestos». «Mientras esté la situación como está no podrá haber condiciones de negociación normal. No, mientras haya personas canceladas y se imputen delitos que no se corresponden como el delito de rebelión ni de sedición»

El portavoz del PDECat ha subrayado también que su grupo no tiene «confianza» en el Gobierno porque no está dando los pasos que le reclama el independentismo. Ha puesto como ejemplo que Moncloa solo ha levantado uno de los recursos interpuesto por el Gobierno popular a leyes de la Generalitat y «la situación de los presos no termina de avanzar. Cuando el Gobierno nos llame, veremos».

Tardà ha reafirmado su convencimiento de que «un Gobierno del PSOE soportado por Podemos será más dialogante que uno del PP soportado por Cs» y que su marco estratégico es trabajar por «consolidar un espacio de diálogo esperando llegar a una fase de negociación».

ERC deja patente así que pese a sus discrepancias con el Gobierno quiere hacer valer su condición de socio para el Gobierno. Y le ayudará a pasar los tragos más amargos esperando justa reciprocidad. Hoy por ejemplo ERC ha votado en contra de la solicitud de comparecencia del presidente del Gobierno por el caso tesis para «no hacer el juego» a PP y Ciudadanos. «Que se vea que hacemos lo posible para echar una mano», ha dicho Tardà con total transparencia. Y ha sido claro respecto a lo que quiere a cambio: que el presidente acuda a comparecer para explicar la venta de armas a Arabia. «Esperamos que nos pague con la misma moneda. Si el martes nos apuñalan y no se aviene a comparecer entonces lo que no vamos es a actuar de esta manera».