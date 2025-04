Los socios de Pedro Sánchez ultiman sus enmiendas parciales para lograr más cesiones en los Presupuestos

El Gobierno asume entre este miércoles y este jueves la defensa del proyecto de ley para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del 2022, frente a siete peticiones de devolución registradas por la oposición. El primer escollo de las ... cuentas públicas, no obstante, no debería poner en apuros al Ejecutivo, sabedor ya de que sus socios habituales no se sumarán a los vetos planteados.

Eso sí, ERC , PNV , EH Bildu y el resto de partidos dispuestos a negociar los PGE ultiman ya sus enmiendas parciales, con las que intentarán arrancar nuevas concesiones al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos . Si como todo parece indicar decaen este jueves las enmiendas a la totalidad de PP , Vox , Ciudadanos , Junts , CUP , Coalición Canaria y Foro Asturias , se abrirá el periodo para introducir cambios concretos vía enmiendas parciales, cuyo plazo para registrarse concluye a las dos de la tarde de este viernes. Fuentes de ERC, PNV y Bildu confirman a este periódico que trabajan contra reloj en las enmiendas parciales, con las que pretenden que su posición final en los Presupuestos se acerque al sí. Los tres anunciaron el viernes que no iban a interponer enmiendas a la totalidad –que de prosperar tumban directamente el proyecto del Gobierno–, pero se esforzaron en reivindicar que aún queda trabajo por delante para alcanzar un acuerdo. ERC ya consiguió que el PSOE se comprometiese a sacar adelante con ellos la ley audiovisual –en la que exige el establecimiento de cuotas de lenguas cooficiales en la producción–, mientras que el PNV logró reeditar la promesa de Pedro Sánchez de que el ingreso mínimo vital será gestionado íntegramente por el Gobierno autonómico vasco. Sin embargo, estas premisas solo garantizaban al Ejecutivo que sus aliados no se unirán a la oposición este jueves, en la votación de las enmiendas a la totalidad de las cuentas públicas. Ahora, se inician conversaciones en detalle sobre los PGE. Exigencias por conocer Desde ERC, más allá de sus exigencias paralelas en materia audiovisual, no se detalla por el momento en qué sentido irán sus enmiendas parciales. Tampoco desde Bildu, donde hablan de «derechos sociales y económicos» y donde su portavoz en el Congreso, Mertxe Aizpurua , recordó este martes a Sánchez la importancia de los «hechos» más allá de los «compromisos adquiridos». Aludía Aizpurua a la «derogación íntegra» de la reforma laboral que pactaron PSOE, Unidas Podemos y Bildu el año pasado en una de las prórrogas del primer estado de alarma por la pandemia del coronavirus, pero que luego el Gobierno desautorizó. El PNV guarda también sus cartas, aunque su portavoz en la Cámara Baja, Aitor Esteban , sí avanzó alguna línea de especial relevancia para ellos la semana pasada, como el aumento de la inversión presupuestaria en el País Vasco en materia de digitalización . Los nacionalistas reclaman también concreciones en el tren de alta velocidad , aunque en ese aspecto sí admitió Esteban conversaciones «positivas». Los socios del Gobierno se preparan para la negociación final. Cara a cara entre la ministra de Hacienda y Pablo Casado El debate de totalidad de los Presupuestos comienza este miércoles a mediodía con la defensa del proyecto por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Tras ella, habrá un receso hasta las tres de la tarde, momento en el que los grupos defenderán las enmiendas a la totalidad registradas. Por el PP intervendrá su presidente, Pablo Casado, y después le seguirán Vox, Junts, Ciudadanos, CUP, Coalición Canaria y Foro Asturias. El debate proseguirá, tras réplica y contrarréplica, con la fijación de posición del resto de partidos y finalizará mañana jueves, cuando se votará.

