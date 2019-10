Societat Civil Catalana augura una gran movilización el domingo Autocares de distintos puntos de Cataluña y del conjunto de España acudirán a la marcha

Autocares de Madrid, Valencia, Zaragoza... y, por supuesto, de toda Cataluña. La manifestación convocada por Societat Civil Catalana (SCC) para este domingo, a las 12.00 horas en el centro de Barcelona, se espera masiva y con esta previsión están trabajando en la entidad que preside Fernando Sánchez Costa. El objetivo de esta respuesta civil y cívica a la reacción de la Generalitat y los partidos independentistas por la sentencia del Tribunal Supremo –que condena por sedición a algunos de los líderes del «procés»– es decir ¡basta! y exigir a los representantes políticos autonómicos que pongan concordia en lugar de atizar más las bajas pasiones y la división entre los catalanes.

Fuentes de la asociación confirmaron ayer a ABC que ya tienen cerradas las plazas de varios autocares que se desplazarán hasta la Ciudad Condal desde Madrid, Valencia y Zaragoza. Estos se unirán a otros que, también contratados por SCC, acudirán a la manifestación desde varios puntos de Cataluña. Igualmente, otras entidades que se han unido a la convocatoria de la asociación que organizó la manifestación del 8 de octubre de 2017, cuyo espíritu quiere reeditar pasado mañana, colaborarán con ella.

Así, «Hablamos español» tiene previsto organizar «más de una veintena de autocares» para que quien quiera del conjunto de España pueda acudir a la manifestación constitucionalista en Barcelona. La marcha acabará en el cruce de Gran Vía con paseo de Gracia al mediodía del domingo.

Perfil bajo del PSOE y PSC

En cuanto a la presencia de políticos y vips, desde SCC aseguraron, este jueves, que quieren que el protagonismo del acto recaiga en «personas de la sociedad civil y no en los políticos», por lo que no está previsto que intervenga nadie con cargo y vinculado a las formaciones políticas. Eso sí, Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Cs) sí asistirán a la manifestación.

Otra cosa es el PSC, que si bien confirmó su presencia oficialmente, todavía valora si lo hará con sus primeros espadas. El debate en las filas socialistas es el habitual en estos casos y temen que populares, «naranjas» y Vox puedan «instrumentalizar» la marcha.

En este sentido, fuentes de la dirección socialista aseguraron ayer a este diario que, si bien no está descartado que Miquel Iceta, primer secretario de los socialistas catalanes, acuda a la manifestación, cualquier decisión se coordinará con el PSOE.

De momento, se espera que el PSC mantenga un perfil bajo. «Quizás habríamos preferido que no hubiera ninguna manifestación, porque después de lo sucedido en los últimos días no hace falta más follón en la calle. Pero, una vez convocada, no sería explicable no estar», indicaron fuentes de la dirección a Efe.

El PP pide que TV3 la emita

Tal y como explicó Sánchez Costa, ayer en una entrevista para ABC, el «hartazgo» de una gran parte de la sociedad es total. De ahí que espere que se recupere el espíritu del 8-O (2017), cuando se produjo un hecho insólito: la mayor manifestación a favor de la unidad y la Constitución en España.

En este sentido, el PP catalán ha pedido a la presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, la retransmisión en TV3 y en directo de la manifestación. «Consideramos que es un acontecimiento de gran interés» y es un acto que «merece la misma cobertura mediática que otras grandes manifestaciones que han sido retransmitidas en directo por la televisión pública catalana», aseguran los populares.