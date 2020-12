La socialista Mendia se suma a la campaña de Bildu contra las «togas franquistas» Antes de conocer las razones por las que se repite el juicio a Otegui, acusa a la Sala de politización

La vicelendakari segunda y secretaria general del PSE, Idoia Mendia, se ha sumado a la campaña de desprestigio contra los jueces del Tribunal Supremo que enarbolaron esta semana en el Congreso Podemos y Bildu y extendió la sombra de politización sobre los magistrados de la Sala Segunda, los mismos que han ordenado repetir el juicio contra Arnaldo Otegui por el caso Bateragune.

Lo hizo justo antes de que el Pleno de esa Sala hiciera públicos los argumentos jurídicos que «obligan» a repetir la vista contra el exportavoz proetarra por el intento de reconstrucción de la ilegalizada Batasuna y que se resumen en que, al haberse anulado la sentencia, los hechos y la participación de los acusados en ellos han quedado sin juzgar.

En declaraciones a Radio Popular, y apenas unas horas antes de publicarse la sentencia del TS -cuyo fallo se adelantó el lunes-, la mandataria socialista consideró que la ciudadanía desconoce por qué se ha reabierto el procedimiento: «A veces, los jueces viven en mundo propio, muy judicial», alegó. Añadió que se trata de un caso que siempre ha generado «muchas opiniones» y que ya se solicitó en su día repetirlo sin éxito.

Política tras las togas

«No sería bueno que la política se ocultara detrás de las togas», dijo Mendia extendiendo la sombra de la sospecha como hicieron el propio Otegui -quien atribuyó la decisión del Supremo a la creciente influencia de Bildu y sus alianzas con el Gobierno de Pedro Sánchez- u otro líder del socialismo vasco como Jesús Eguiguren. «Aquí casi nunca nada es casual. Más que un proceso judicial, esto parece un proceso de Kafka. La derecha está utilizando hilos en la Justicia para influir en la política», dijo el expresidente del PSE en radio Euskadi. La puntilla la había puesto el martes el portavoz parlamentario de Bildu, Jon Iñarritu, quien llegó a hablar de «togas franquistas que se revuelven ante decisiones políticas que no les gustan».

Para la Sala Segunda del Tribunal Supremo la repetición del juicio al exportavoz batasuno Arnaldo Otegui es «obligada» ante la nulidad de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional por la falta de imparcialidad del tribunal que le juzgó, como apreció Estrasburgo. Si este juicio no vuelve a celebrarse, señala el Pleno, no existiría una resolución válida sobre el fondo del asunto. Defensa y acusaciones no pueden quedar sin respuesta sobre la existencia de los hechos, su carácter delictivo y la participación en ellos de los cinco acusados, dicen los magistrados.

La sentencia explica que los acusados fueron condenados como autores de unos hechos y han cumplido la pena. «El Estado de Derecho no puede permanecer impasible ante una privación de libertad cuya justificación final se ignora», explica.

Doble incriminación

El tribunal afirma que los precedentes de la Sala, en casos en los que se apreció una vulneración del derecho a un juez imparcial, «han conducido, sin excepción, a la declaración de nulidad del juicio y de la sentencia y a la necesidad de la celebración de un nuevo juicio con un tribunal de diferente composición». En ningún caso se acordó, añade, que la vulneración de aquel derecho, si no venía acompañada de otras vulneraciones distintas, supusiera la absolución del acusado.

Apuntan los magistrados que si no hubiera una resolución expresa esto tendría dos consecuencias inmediatas: la primera, que «no existiría un pronunciamiento definitivo de la justicia» sobre la realidad de los hechos, la participación de los acusados y su carácter delictivo; la segunda, que los acusados «han cumplido una pena, en el caso privativo de libertad, como consecuencia de hechos sobre los cuales no existe ese pronunciamiento definitivo».

Los magistrados también rechazan que la reapertura de la causa suponga una doble incriminación. Señalan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite la reapertura de la causa en casos en los que ha habido un defecto formal, como es el caso.