La socialista Francina Armengol gobernará cuatro años más en Baleares La mandataria isleña ha sido reelegida con los votos del PSOE, Unidas Podemos, MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Gente por Formentera

La hasta hoy presidenta del Gobierno balear en funciones y candidata a la reelección, la socialista Francina Armengol, volverá a gobernar cuatro años más en la Comunidad, después de haber conseguido este jueves por la tarde el apoyo mayoritario del Parlamento regional en la segunda jornada de la sesión de investidura. Armengol ha contado con 32 votos a favor sobre un total de 59 escaños, mientras que 24 diputados han votado en contra de su candidatura y ha habido además tres abstenciones.

En concreto, han votado a favor de Armengol los 19 diputados del PSOE en la Cámara regional, los seis de Unidas Podemos, los cuatro de MÉS por Mallorca, los dos de MÉS por Menorca y la diputada de Gente por Formentera, formación que en los comicios del pasado 26 de mayo se presentaba en coalición con el PSOE. Desde la oposición, han votado en contra de la mandataria socialista los 16 representantes del PP, los cinco de Cs y los tres de Vox. Por su parte, los tres diputados del partido nacionalista de centro Proposta per les Illes (PI) se han abstenido.

Críticas de la oposición

Con anterioridad a la votación, los portavoces de los distintos grupos han valorado el discurso de investidura pronunciado ayer por Armengol, en el que propuso, entre otras medidas, limitar el «turismo de excesos», fijar un «techo» para la llegada de cruceros o facilitar el acceso a una vivienda a través de un organismo específico. En ese contexto, el portavoz del PP, Biel Company, ha dicho que la intervención de Armengol fue «insustancial». Durante su alocución de hoy, Company le ha pedido a su oponente que deroge el decreto del catalán en la sanidad, aprobado en la pasada legislatura, «porque no le ha traído más que problemas». Asimismo, ha indicado que «los grandes retos» que ha planteado ahora Armengol «vienen de sus grandes fracasos como presidenta de la Comunidad». Company también ha afirmado que «la única alternativa posible al Govern de izquierdas que se conformará en los próximos días es el Partido Popular y sólo el Partido Popular».

Por su parte, el portavoz de Cs, Marc Pérez-Ribas, ha lamentado el discurso carente de «autocrítica» y de «credibilidad» de la líder socialista. El portavoz de Vox, Jorge Campos, se ha mostrado aún más crítico, en especial con las actuaciones de Armengol en la pasada legislatura en materia lingüística, educativa o económica. «Nunca propondremos saltarnos los cauces constitucionales, como sí defienden sus socios separatistas», ha recalcado. Por su parte, el portavoz del PI, Jaume Font, ha avanzado que su formación se abstendría si Armengol aceptaba llegar a «un gran pacto» social y empresarial para afrontar «el futuro» de Baleares.

Desde la bancada de la izquierda, las valoraciones del discurso de ayer de Armengol han sido este jueves globalmente positivas por parte de la portavoz del PSOE, Silvia Cano; el portavoz de Unidas Podemos, Juan Pedro Yllanes; el portavoz de MÉS por Mallorca, Miquel Ensenyat; el portavoz de MÉS por Menorca, Josep Castells, y la diputada de Gente por Formentera, Sílvia Tur.

Un Ejecutivo tripartito

Más allá de la aritmética electoral que ha reflejado la votación de esta tarde, Armengol había cerrado ya el jueves de la pasada semana un acuerdo de gobierno con Podemos y con MÉS por Mallorca. Del total de 11 consejerías previstas en el nuevo Govern, siete quedarán en manos del PSOE, mientras que los podemitas gestionarán dos y los ecosoberanistas dirigirán otras dos. El nuevo vicepresidente y responsable del área de Transición Ecológica será Yllanes. Por lo que respecta a MÉS por Menorca y a Gente por Formentera, no entrarán en el Ejecutivo de Armengol, a pesar de haber votado ahora a favor de su investidura.

En principio se daba por seguro que los representantes de MÉS por Mallorca que en la pasada legislatura habían ocupado las áreas de Servicios Sociales y de Medio Ambiente en el Govern, Fina Santiago y Vicenç Vidal, respectivamente, volverían a dirigir dichas áreas. También se preveía que Ensenyat, que en el pasado mandato fue el presidente del Consell de Mallorca, sería ahora el nuevo senador autonómico.

Sin embargo, el pasado martes los actuales coordinadores de MÉS por Mallorca, Bel Busquets y Guillem Balboa, comunicaron a los tres dirigentes citados que no serán ellos, sino otros militantes, quienes ocupen esos cargos, en el marco del proceso de renovación interna iniciado tras los malos resultados de los ecosoberanistas isleños en las elecciones autonómicas y locales del pasado mes de mayo. La Ejecutiva de MÉS ha avalado la decisión de Busquets y de Balboa, si bien ello no ha evitado que por ahora haya una situación de fuerte tensión interna en el seno de la formación ecosoberanista, que de no reconducirse podría llegar a tener imprevisibles consecuencias para el futuro de MÉS por Mallorca.